Çavuşoğlu’ndan Sudan çıkarması

TÜRKİYE'DE görev süresini tamamlayan Avusturya Büyükelçisi Ulrike Tilly’e ikili ilişkilere yaptığı katkılarından dolayı teşekkür eden Bakan Çavuşoğlu, Nijer'den Dışişleri Bakanı düzeyinde yapılan ilk resmi ziyarette Nijer Dışişleri Bakanı Kalla Ankourao’yla imzaladığı anlaşmaların işbirliğimizin hukuki temelini güçlendireceğini söyledi. Bakan Çavuşoğlu, “Nijer’in önümüzdeki yıl BMGK üyeliği ışığında bölgesel ve küresel meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulunduk” dedi.