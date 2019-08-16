Çavuşoğlu’ndan Sudan çıkarması
Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Geçici Sivil Yönetim düzenlemelerini içeren Anayasal Bildiri’nin imza töreni için dost ve kardeş Sudan’a gitti
POLİTİKA 16.08.2019, 21:31 16.08.2019, 21:44 Enes Subaşı
TÜRKİYE'DE görev süresini tamamlayan Avusturya Büyükelçisi Ulrike Tilly’e ikili ilişkilere yaptığı katkılarından dolayı teşekkür eden Bakan Çavuşoğlu, Nijer'den Dışişleri Bakanı düzeyinde yapılan ilk resmi ziyarette Nijer Dışişleri Bakanı Kalla Ankourao’yla imzaladığı anlaşmaların işbirliğimizin hukuki temelini güçlendireceğini söyledi. Bakan Çavuşoğlu, “Nijer’in önümüzdeki yıl BMGK üyeliği ışığında bölgesel ve küresel meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulunduk” dedi.
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