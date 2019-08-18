banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472

Son Dakika

Çavuşoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na sert tepki

Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Sayın Kılıçdaroğlu, Doğu Akdeniz'de bizim ve KKTC'nin haklarını koruyan Fatih, Yavuz ve Barbaros'u Yunan gemisi sanıyor herhalde" dedi.

POLİTİKA 18.08.2019, 18:48 18.08.2019, 18:51 Enes Subaşı
Çavuşoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na sert tepki
banner404

ALANYALI Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, dün partisince Nevşehir'de düzenlenen il başkanları toplantısında, "Doğu Akdeniz'de zengin petrol var, doğal gaz yatakları var. ABD, Yunanistan, Kıbrıs Rum yönetimi, Mısır, Katar orada, hepsi orada. Bir tek devlet yok, Türkiye" sözlerine cevap verdi. Kılıçdaroğlu'nun sözlerine tepki gösteren Bakan Çavuşoğlu, şu yanıtı verdi:

"Sayın Kılıçdaroğlu, Doğu Akdeniz'de bizim ve KKTC'nin haklarını koruyan Fatih, Yavuz ve Barbaros'u Yunan gemisi sanıyor herhalde. 4'üncü gemimiz Oruç Reis'de yolda. Milli davamız Kıbrıs konusunda bile yeterince bilgilendirilmeyen Sayın Genel Başkan'a bu konuda bilgi vermeye hazırız. Sayın Genel Başkan kendi partisinin de imzaladığı TBMM'nin ortak bildirisini de hatırlamıyor sanırım!"

#Çavuşoğlu #kılıçdaroğlu #Alanyalı Dışişleri Bakanı #Mevlüt Çavuşoğlu
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
banner384
banner440
banner545