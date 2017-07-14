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Çavuşoğlu’ndan dünyaya mesaj

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar'daki Türk üssüyle ilgili, "Katar'da ortak Türk üssünün kurulmasıyla ilgili anlaşma onaylandı. Üçüncü bir ülkenin Katar'a veya Türkiye'ye söz söylemeye hakkı yok" dedi

Çavuşoğlu’ndan dünyaya mesaj

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar'daki Türk üssüyle ilgili, "Katar'da ortak Türk üssünün kurulmasıyla ilgili anlaşma onaylandı. Üçüncü bir ülkenin Katar'a veya Türkiye'ye söz söylemeye hakkı yok" dedi

14 Temmuz 2017 Cuma 16:05
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Haber: Alper KUTAY

ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,  Türkiye'ye ziyarette bulunan Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed Bin Abdurrahman Bin Casim El Sani'yle Bakanlık Resmi Konutu'nda bir araya geldi. Görüşmenin ardından Bakan Çavuşoğlu ve Katarlı mevkidaşı El Sani ortak basın toplantısı düzenledi. Türkiye'nin Katar'la olan ilişkilerinin çok önemli bir yere sahip olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, "İlişkilerimizi daha da ileri noktalara götürebilmek için birlikte çalışıyoruz. Bugün kardeşim Muhammed'le bölgesel konuları değerlendirdik.  Suriye'de gelinen noktayı ve bundan sonra atılabilecek adımları istişare ettik. Elbette Körfez bölgesinde yaşanan krizi de değerlendirdik. Böyle bir krizin meydana gelmesinden biz Türkiye olarak büyük üzüntü duyduk ve bu krizin en kısa sürede karşılıklı saygı ve eşitlik çerçevesinde çözülmesini arzu ediyoruz. Bu sorunun çözülmesi için bir taraftan Kuveyt'in arabuluculuğunu destekledik, diğer taraftan Türkiye olarak biz de yoğun çaba sarf ettik" dedi.
'SORUNLAR DİYALOGLA ÇÖZÜLÜR'
Katar krizine ilişkin de konuşan Bakan Çavuşoğlu, "Katar halkını, hatta bölge halkını etkileyen ve acı veren yaptırımları doğru bulmuyoruz. Elbette Katar'ın ve kardeş Katar halkının ihtiyacı olan gıda başta olmak üzere tüm ihtiyaçlarını karşılamak için birlikte çalışıyoruz ama böyle bir krizin yaptırımlarla değil, konuşarak, diplomasi yoluyla kardeşler arasında samimi müzakere edilerek çözüleceğine inanıyoruz" diye konuştu. En son Katar ile ABD arasında imzalanan terörle mücadele anlaşmasının Katar'ın samimiyetini gösterdiğini söyleyen Bakan Çavuşoğlu, "İnşallah en kısa süre içinde istemediğimiz, arzu etmediğimiz kriz diyalog yoluyla, karşılıklı anlayış, saygı ve eşitlik yoluyla aşılır. Biz Türkiye olarak bundan büyük memnuniyet duyarız" dedi.

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Son Güncelleme: 14.07.2017 17:25
Anahtar Kelimeler:
KatarMevlüt Çavuşoğlu
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