Çavuşoğlu'ndan çarpıcı 'CHP değerlendirmesi'!

MHP ve AK Parti Alanya İlçe Teşkilatları ev sahipliğinde Oba Olive Garden'da gerçekleşen kaynaşma ve istişare toplantısına Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu ile İbrahim Aydın, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı Menderes Türel, Alanya Belediye Başkanı ve adayı Adem Murat Yücel ile çok sayıda davetli katıldı.



'CUMHUR İTTİFAKINI KURARKEN BÜYÜK BİR BEKA MESELESİ OLDUĞUNUN ALTINI ÇİZDİK'

Çavuşoğlu burada yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakı'nın çok önemli olduğunu söyledi. Cumhur İttifakı’na bir seçimi kazanmak olarak bakılmayacağını aktaran Çavuşoğlu, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli bu ittifakı, neden, niçin oluşturdu. Hedef neydi? Bunu aklımızdan çıkarmamamız lazım. Dış politikada diklenmeden dik durabiliyorsanız, bunun haklı davanızda bunu yapabilirsiniz ama arkanızda da ciddi bir gücün olduğunu hissederseniz işte ülkenin milletin davasını çok daha güçlü savunursunuz. Bu gücü sadece AK Parti tabanında almadık. Yıllardır MHP'ye gönül vermiş başta Bahçeli olmak üzere desteğini gördük, gücünü hissettik. Cumhurbaşkanlığı seçiminde ittifakı cumhurbaşkanlığını kazanmak için değil istikrarını güçlendirmek için kurduk. Cumhur İttifakını kurarken bunun bir beka meselesi olduğunun altını çizdik. Biz bu ittifakı kurarken davamızı ve ülkümüzü birleştirdik. Türkiye ve millet sevdasıyla birleştirdik. Elbette önümüzdeki seçimleri kazanacağız. Hep de büyük zaferlerle kazanacağız. Milletimizin, Antalya'nın, Alanya’nın zaferi olacak ama unutmayalım bizim Türkiye ve milletimiz için daha büyük hedeflerimiz var. Bugün 20 sene öncesine gidin tüm zorluklara rağmen geldiğimiz nokta çok iyi ama bununla yetinmeyeceğiz. Bu millet daha iyisini hak etmiyor mu? O yüzden cumhuriyetimizin 100 yılına 2023 yılına çok güçlü bir Türkiye olarak girmek ortak davamız ve ülkümüzdür” dedi.



'GELECEK NESİLLERİMİZ TÜRKİYE'Yİ HEDEFE ULAŞTIRACAKTIR'

Sadece 2023 için çalışmanın kendileri için kafi olmadığı ifade eden Çavuşoğlu, “Bu millet vatan için daha büyük vizyonlarla hedeflerle yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Bu ittifakın pazara ya da seçime kadar değil mezara kadar denmesinin altında bu yatıyor. Bu ittifakın ne için kurulduğunu özümseyip teşkilatımıza, tabanımıza, vatandaşlarımıza anlatmamız lazım. Anadolu kapılarını Türklere açan Malazgirt Savaşı’nın zaferinin 1000’inci yılı hedeflerimizi de birlikte belirlememiz lazım. Biz vizyonu ortaya koyalım. Gelecek nesillerimiz Türkiye’yi bu hedeflere ulaştıracaktır. Biz Peygamber Efendimizin müjdesine nail olan İstanbul'un fethine 600 yıl hedefini koymazsak, bu ittifak mezara kadar olmaz. Zamanı ve bir araya gelince partililer olarak kalır. Bugün bu ittifakı bir araya getiren başka bir sebep nedir? Karşı karşıya kaldığımız zorluklardır. İçeride ihanet şebekeleri var. Hemen etrafımızda ateş çemberi var” diye konuştu.



'ZİLLET İTTİFAKI İÇİNDE OLANLAR ECDADIMIZI İNKAR EDİYORLAR'

Avrupa’daki Türk ve İslam karşıtlarıyla birlikte mücadele etmek gerektiğini belirten Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, “Bugün Avrupa’daki Türk ve İslam karşıtlığıyla nasıl birlikte mücadele edeceğiz. Dünyada bizi kurtarsa Türk milleti kurtarır imdadımıza Türkler yetişir diyen mazlumlara nasıl sahip çıkacağız. Bizi 100 yıldır sabırla bekleyenlerin umudunu boşa çıkarmamak için neler yapmamız gerekiyor? Biz ecdadımızla gurur duyuyoruz. Görüyoruz 'zillet ittifakı' içinde olanlar ecdadımızı inkar ediyorlar. Dünyanın her yerinde ecdadımızın bıraktığı eserler var. Bunlara sahip çıkmak boynumuzun borcu değil mi? Bugün Kudüs davasına bizden başka, Türkiye'den başka savunan var mı? Milli ve kutsal davalarımıza sahip çıkmamız lazım. Kardeş Azerbaycan’a biz sahip çıkmazsak işgal edilmiş topraklarını tekrar azat etmek için biz çalışmazsak kardeş Azerbaycan'a kim sahip çıkacak. Biz Orta Asya'da Türk konseyiyle Türk dünyasını birleştirmezsek, öncülük etmezsek kim sahip çıkacak. İşte Özbekistan ile ilişkilerimiz. şu anda çok iyi ilişkilerimiz var. Şunu anlatmaya çalışıyorum bu ittifakın hedefi sadece Alanya'da seçimi kazanmak olmamalıdır. Şehirlerimize sahip çıkmamız lazım. Kalkınma yerelden şehirden başlar yaşadığımız şehirlere sahip çıkacağız. Tüm dünyada şanlı bayrağımızı dalgalandırırken kendi yaşadığımız şehrimize sahip çıkmamız lazım. Alanya ne kadar güçlüyse Antalya o kadar güçlüdür Antalya ne kadar güçlüyse Türkiye o kadar güçlüdür. Önümüzdeki seçimleri kazanmak önemlidir. Adem Murat Yücel'i tekrar işbaşına getirerek bugünkü hizmetleri birleştirerek Alanya’yı hak ettiği yere gelmesi için çalışacağız. Alanya ve Antalya'da seçim zamanında bizim anlatacak çok şeyimiz var” ifadelerini kullandı.



'CHP'NİN İÇİNDE PKK'YI DESTEKLEYENLER VAR'

“Biz hainlerle ittifak yapmadık, biz vatanı milletini sevenlerle ittifak yaptık” diyerek sözlerine devam eden Bakan Çavuşoğlu şunları söyledi: “Biz ittifakımızı gururla anlatırız, gurur duyarız. Sırtını Kandil’e dayayanlarla, talimatı PKK’dan alanlarla ittifak yapmıyoruz. Allah'tan başka bir şeyden korkmayanlarla ittifak yapıyoruz. Onlar varsınlar ittifakı bozmak için fitne yapsınlar. Kılıçdaroğlu işi gücü bırakmış güya çok akıllı, kışkırtarak ittifakı zedeleyecek. Senin aklın çalışsaydı zamanında SSK'yı batırmazdın. İşte kendi teşkilatların, partin bugün görüyoruz ki DHKP-C’li teröristlere teslim. Her zaman söylüyorum CHP'nin içinde DHKP-C var, CHP'nin içinde PKK'yı destekleyenler var. Mahkemeye versinler, tersini söylüyorlarsa açık söylüyorum ilk kez söylemiyorum 5 yıldır söylüyorum” şeklinde konuştu.

Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2019, 13:49