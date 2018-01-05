Çavuşoğlu'ndan Almanya mesaisi

Haber: Alper KUTAY

BAKAN Çavuşoğlu, Gabriel ile 5 Kasım'da Antalya'daki görüşmesinden iki ay sonra bu kez Alman mevkidaşına iade-i ziyarette bulunmak üzere Almanya'ya gidiyor. İki bakan yarın Hannover yakınlarında Gabriel'in memleketi olan Goslar adlı küçük kentte bir araya gelecek. Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu ile Gabriel'in görüşmesinin hedefi iki ülke arasındaki gerginliği azaltmak ve hızla normalleşmeyi sağlamak. Görüşmede, siyasi temasların artırılması gibi karşılıklı güveni besleyen olumlu bir atmosferin inşa edilmesi de hedefler arasında yer alıyor. Bunun için özellikle ekonomi ve ulaştırma gibi alanlardan sorumlu icracı bakanların karşılıklı ziyaret trafiğine girmesi amaçlanıyor. İki ülke arasındaki ekonomik ve ticari faaliyetin büyüklüğü göz önüne alındığında ilişkilerin bir an önce normalleşmesinin önemine işaret ediliyor.

TİCARİ İLİŞKİLER ELE ALINACAK

Almanya, 2016'da Türkiye'nin ihracatında ilk sırada, ithalatında ikinci sırada yer aldı. Türkiye ise Almanya'nın dış ticaretinde 13'üncü sırada. Türk tarafı Almanya'nın Türkiye'de yatırım yapacak Alman şirketlerine verilen kredi ve yatırım garantilerinde getirdiği sınırlamayı kaldırmasını istiyor. Alman hükümeti, Hermes kredi ve yatırım garantilerinin kullanımındaki azalma sebebiyle bunu daraltma yoluna gitmişti. Hermes kredi ve yatırım garantileri, yabancı ortaklarının ödemelerini yapmaması durumunda Alman şirketlerini korumayı amaçlıyor. Türkiye, ayrıca, AB üyeliğine aday ülkelere verilen katılım öncesi mali yardımlarda getirilen 105 milyon avroluk kısıtlamanın da kaldırılması konusunda Alman tarafının adım atmasını talep ediyor.

