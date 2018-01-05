Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Günlük Burç Yorumu - 6 Ocak 2018 Cumartesi
6 Ocak Günlük Burç Yorumu
Diş eti çekilmesi nasıl önlenir?
Diş eti çekilmesi nasıl önlenir?
Patates ve limon ile siyah nokta ve sivilcelerden kurtulun!
Leke ve sivilcelerin baş düşmanı!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 6 Ocak 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...

Çavuşoğlu'ndan Almanya mesaisi

Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 6 Ocak'ta Alman mevkidaşı Sigmar Gabriel ile Gabriel'in memleketi olan Goslar kentinde bir araya gelecek

Çavuşoğlu'ndan Almanya mesaisi

Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 6 Ocak'ta Alman mevkidaşı Sigmar Gabriel ile Gabriel'in memleketi olan Goslar kentinde bir araya gelecek

05 Ocak 2018 Cuma 21:59
Çavuşoğlu'ndan Almanya mesaisi
banner404

Haber: Alper KUTAY

BAKAN Çavuşoğlu, Gabriel ile 5 Kasım'da Antalya'daki görüşmesinden iki ay sonra bu kez Alman mevkidaşına iade-i ziyarette bulunmak üzere Almanya'ya gidiyor. İki bakan yarın  Hannover yakınlarında Gabriel'in memleketi olan Goslar adlı küçük kentte bir araya gelecek. Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu ile Gabriel'in görüşmesinin hedefi iki ülke arasındaki gerginliği azaltmak ve hızla normalleşmeyi sağlamak. Görüşmede, siyasi temasların artırılması gibi karşılıklı güveni besleyen olumlu bir atmosferin inşa edilmesi de hedefler arasında yer alıyor. Bunun için özellikle ekonomi ve ulaştırma gibi alanlardan sorumlu icracı bakanların karşılıklı ziyaret trafiğine girmesi amaçlanıyor. İki ülke arasındaki ekonomik ve ticari faaliyetin büyüklüğü göz önüne alındığında ilişkilerin bir an önce normalleşmesinin önemine işaret ediliyor.
TİCARİ İLİŞKİLER ELE ALINACAK
Almanya, 2016'da Türkiye'nin ihracatında ilk sırada, ithalatında ikinci sırada yer aldı. Türkiye ise Almanya'nın dış ticaretinde 13'üncü sırada. Türk tarafı Almanya'nın Türkiye'de yatırım yapacak Alman şirketlerine verilen kredi ve yatırım garantilerinde getirdiği sınırlamayı kaldırmasını istiyor. Alman hükümeti, Hermes kredi ve yatırım garantilerinin kullanımındaki azalma sebebiyle bunu daraltma yoluna gitmişti. Hermes kredi ve yatırım garantileri, yabancı ortaklarının ödemelerini yapmaması durumunda Alman şirketlerini korumayı amaçlıyor. Türkiye, ayrıca, AB üyeliğine aday ülkelere verilen katılım öncesi mali yardımlarda getirilen 105 milyon avroluk kısıtlamanın da kaldırılması konusunda Alman tarafının adım atmasını talep ediyor.
 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Son Güncelleme: 06.01.2018 00:12
Anahtar Kelimeler:
GoslarSigmar GabrielAlman MevkidaşıAlanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CHP İl'de kongre zamanı
CHP İl'de kongre zamanı
Özdemir'den Dim TV'de çok çarpıcı açıklamalar
Özdemir'den Dim TV'de çok çarpıcı açıklamalar
Alanya çevreyolu isyanında, AK Parti Afyon'da kampta
Alanya çevreyolu isyanında, AK Parti Afyon'da kampta

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim