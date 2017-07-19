Çavuşoğlu Yeni Alanya'ya konuştu

YENİ kabinede yeniden 'Dışişleri Bakanı' olarak bir kez daha Alanya halkının gururu olan Mevlüt Çavuşoğlu, bu önemli gelişmenin ardından Yeni Alanya'ya konuştu.

Çavuşoğlu, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Dışişleri gibi son derece önemli bir bakanlıkta uzun yıllar göreve devam etmek yorucu ve yıpratıcıdır. Ancak, bugüne kadar görevimi hakkıyla yapabilmek ve ay-yıldızlı bayrağımızı dünyanın her yerinde dalgalandırmak için özel yaşamım ve ailem dahil herşeyden fedakarlık yaptım. Başta sayın Cumhurbaşkanımız ve sayın Başbakanımız olmak üzere bize güvenenlerin ve halkımızın yüzünü kara çıkartmamak için var gücümle çalıştım. Halkımıza ve devletimize hizmet etmek için makam mevki ayrımı yapmaksızın, gecemizi gündüzümüze katmaya devam edeceğiz. Allah mahçup etmesin. Halkımız ve sevgili Alanyalı ve Antalyalı hemşehrilerimiz dualarını esirgemesin. Ayrıca, gönülden destekleri için hemşehrilerim başta olmak üzere herkese sonsuz şükranlarımı sunarım."

