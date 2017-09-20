Çavuşoğlu yanıt verdi: Terör örgütü Irak'ta MİT'çileri kaçırdı mı?

Haber: Alper KUTAY

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'la New York’a giderek Birleşmiş Milletler 72. Genel Kurulu'na katılan Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Al-Monitor’a verdiği röportajda, 25 Eylül’de yapılması planlanan Bağımsızlık Referandumu'nun Irak Anayasası’na aykırı olduğunu söyledi. Referandum kararını “büyük bir hata” olarak nitelendiren Bakan Çavuşoğlu, “Referandum Kürt bölgesinin çıkarına değil ve bölgenin güvenliğine hizmet etmeyecektir” dedi. Bağdat ile Erbil arasında arabuluculuk yapabileceklerini söyleyen Bakan Çavuşoğlu, “Türkiye ve IKBY’nin adını vereceği diğer ülkelerle birlikte arabulucu olabiliriz, haklarının garantörü bile olabiliriz” diye konuştu. Bakan Çavuşoğlu, bu konuda Ankara’nın her türlü yardımı yapmaya açık olduğunu vurguladı. Bakan Çavuşoğlu, IKBY sınırları içinde 2 MİT mensubunun kaçırıldığı iddiasını da röportajda doğruladı. Konuyla ilgili soruya yanıt veren Bakan Çavuşoğlu, “PKK yerel yetkilileri, sivilleri, doktorları, polisleri, herkesi kaçırıyor. Bu bir terör örgütü. Kurumlarımız, PKK’nın kaçırdığı tüm vatandaşlarımızın geri getirilmesi için çalışıyor. Ancak ülkemizin, bizim bahsedilen iki kişiyi geri getirmek için PKK ile kurduğumuz doğrudan bir bağlantı bulunmuyor” dedi.