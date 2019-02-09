Çavuşoğlu ve Türel Alanya'ya geliyor!

ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Oba Mahallesi sınırları içerisine yapılan Hasta Yakınları Sosyal Tesisi açılışı için 10 Şubat Pazar günü (yarın) Alanya’ya geliyor. Bakan Çavuşoğlu’na Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de eşlik edecek. Arazisini Cumhur İttifakı’nın Alanya Belediye Başkan Adayı olan Adem Murat Yücel’in bağışladığı ve imalatını Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in yaptırdığı tesis, yarın görkemli bir törenle açılacak. Bakan Çavuşoğlu ve Bakan Gül ile Başkan Türel’in ayrıca yarın ve Pazartesi günü Alanya’da farklı programlara da katılacakları, partililer ve vatandaşlarla buluşacakları öğrenildi. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in de katılacağı programların içeriğinin henüz netlik kazanmadığı da gelen haberler arasında.

