ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temaslarda bulunduğu Norveç’te açıklamalarda bulundu. İnsanlık dramının ve karmaşanın 8 yılı aşkın bir süredir devam ettiği Suriye konusunda konuşan Çavuşoğlu son gelişmeleri değerlendirdi. Çavuşoğlu, “Suriye’de siyasi çözüm olursa ordumuz ayrılacak, ancak rejim siyasi çözüme inanmıyor” dedi. Öte yandan Çavuşoğlu, “İdlib’deki saldırılar Avrupa’ya yeni göç dalgası başlatabilir” ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları şöyle:

- İran petrol tankeri Türkiye'ye değil Lübnan'a gidiyor