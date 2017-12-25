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Çavuşoğlu Sudan'da temaslarda bulundu

Bakan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte Sudan'da çeşitli temaslarda bulundu

Çavuşoğlu Sudan'da temaslarda bulundu

Bakan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte Sudan'da çeşitli temaslarda bulundu

25 Aralık 2017 Pazartesi 18:06
Çavuşoğlu Sudan'da temaslarda bulundu
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Haber: Alper KUTAY

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Sudan'da heyetler arası görüşmeye katıldı. Görüşmeye Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da katıldı. Bakan Çavuşoğlu ayrıca, Kıbrıs Türk'ünün varlığını ve kimliğini korumak için bütün imkansızlıklara, zorluklara rağmen Kurtuluş Savaşı ruhuyla zulme ve enosise direnen ve bu yolda ölümsüzleşen bütün şehitleri minnet ve rahmetle andığını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
SudanRecep Tayyip ErdoğanAhmet Eşref Fakıbaba
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