Çavuşoğlu referanduma ilişkin konuştu

Haber: Alper KUTAY

ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 24 TV'de gündeme ilişkin soruları yanıtladı. IKBY Referandumu'nu değerlendiren Bakan Çavuşoğlu, "Biz sadece 'Yapmayın, etmeyin' deyip kestirip atmadık. Neden yapmamaları gerektiğini ve referandumu iptal ederlerse kendilerine nasıl yardımcı olabileceğimizi de söyledik. Referandumu yaparlarsa da ne ile karşı karşıya kalabileceklerini net bir şekilde izah ettik" dedi. IKBY'nin Türkiye'ye verdiği sözleri de hatırlatan Bakan Çavuşoğlu, "Onların bize bir sözü vardı. Özellikle Barzani, 'Diğer ülkelerin ne dediği önemli değil, burada Türkiye'nin ne dediği önemli, Türkiye'nin tavsiyelerini dinleriz' demişti. Ama gördük ki dinlemedi" diye konuştu.

'BARZANİ'YE DESTEK BİTTİ'

Bakan Çavuşoğlu, Barzani'ye "Referanduma karşıyız, haklarınızın yanındayız" mesajını yüz yüze yaptıkları görüşmede de birçok kez ilettiklerini belirterek, "Referandum yaparlarsa karşı karşıya kalacakları tehditleri de kendilerine izah ettik. Kim nereden saldıracak, hangi yaptırımlar olur, şu anda anayasa ile elde ettikleri hakları da kaybedeceklerini, kaos oluşacağını, aynı şekilde Kürt Bölgesel Yönetimi içinde de siyasi kargaşalar olacağını, hepsini söyledik" ifadesini kullandı. Barzani'nin şu anda masada zayıf kaldığını, "Önce referandumu yaparım, sonra Bağdat'la görüşürüm" düşüncesiyle hareket ettiğini vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, "Referandumu iptal etseydi Bağdat'a karşı eli çok güçlü olacaktı. Tüm ülkeler, P5 ülkeleri, daimi üyeler, bizler, AB, herkes varsa bunların elde edemediği haklar, o konuda yardımcı olacaktı. Ama şimdi hiç kimseyi dinlemediler" dedi.

'TEK DERDİ KOLTUĞUNU KORUMAK'

Tüm dünya karşıyken Barzani'nin referandumda ısrarcı olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, "Barzani'nin derdi, kendi başkanlığını sürdürmek. Çünkü bölgesel yönetimde Barzani gücünü kaybetti. Diğer partiler kendisine karşı. Diğer partiler, anayasaya meclisin toplanması için seçim kanununu getirme şartını da koydular. Bu seçim kanunu geldiği zaman başkanın süresi de belli olacak. Şu anda belli olmayan bir süreç. Uzun zamandır bölgesel yönetimin başkanlığını yürütüyor ve seçim olsa kaybedeceğini biliyor. Kendi koltuğunu korumak için esasen Kürtlerin geleceğini tehlikeye attı" diye konuştu.