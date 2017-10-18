Çavuşoğlu, Portekizli mevkidaşı ile görüştü

Haber: Alper KUTAY

ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Portekiz Dışişleri Bakanı Augusto Santos Silva ile görüştü. Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından Bakan Çavuşoğlu ve Portekizli mevkidaşı Santos, ortak basın toplantısı düzenledi. ABD ile vize krizi konusuna değinen Bakan Çavuşoğlu, "Vize konusu bize göre gereksizdi. Hiç ilgisi olamayan sivil insanların bu konularda cezalandırılması doğru değil, diplomaside de olgun bir tavır değildir. Bizim de Amerika'nın aldığını karara karşı bir karşılık vermemiz lazımdı ve bu karşılığı da anında verdik ama bu tür lüzumsuz konuların iki müttefik ülkenin gündeminde olmaması gerektiğini düşünüyoruz. Konuyu da karşılıklı anlayış içerisinde aşabileceğimizi düşünüyoruz" mesajını verdi.

'ŞU ANDA BÜYÜK BİR KAOS VAR'

IKBY referandumu hakkında da değerlendirme yapan Bakan Çavuşoğlu, IKBY'nin yanlış hesap yaptığını ifade ederek, "Tavsiyelerimizi dinlemedi, oysa biz şu anda karşılaştıkları sorunların olabileceğini dostane şekilde kendilerine söylemiştik. Bizzat ben Erbil'e gittiğimde Barzani'ye söyledim. Bu hesap Bağdat'tan döndü, daha fazla kazanım elde edeceğini düşündü ama olmadı. Kürtleri birleştireceğini düşündü ama tam tersi maalesef Irak'ta Kürtleri böldü, şu anda büyük bir kaos ve karmaşa var. Erbil'de de Kürt partilerinin bu referanduma karşı olduğunu gördük. Diğer taraftan referandumun geçersiz olduğu arazide görülmeye başlandı. Irak Anayasası'na göre merkezi hükümete bağlı, burada bir defacto durum yaratmaya çalıştılar, kendilerine göre vali atadılar" diye konuştu.