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Çavuşoğlu, Pompeo ile görüştü

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile telefonda bir görüşme gerçekleştirdi.

POLİTİKA 25.10.2019, 22:18
Çavuşoğlu, Pompeo ile görüştü
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ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile telefonda bir görüşme gerçekleştirdi.

#Bakan Mevlüt Çavuşoğlu #ABD
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