Çavuşoğlu: PKK, şehirlere, büyükşehirlere sızmaya çalışıyor

MANAVGAT Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) tarafından 4'üncüsü düzenlenen 'Manavgat'ta İş Var' fuarı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Milletvekilleri AK Parti'li İbrahim Aydın, İYİ Parti'li Tuba Vural Çokal, Manavgat belediye Başkanı CHP'li Şükrü Sözen, Manavgat Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hacer Bakır Sert, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla açıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, son 2 haftadır yerel seçimler dolayısıyla Türkiye'nin her yerini dolaştığını, seçime katılacak tüm adaylara başarılar dilediğini söyledi. Milliyetçi Hareket Partisi'yle Cumhur İttifakı'nı kurduklarını kaydeden Bakan Çavuşoğlu, "Cumhur İttifakı tüm belediye başkan adayları ile meclis üyesi adaylarını belirledi. 2 parti oturdu, belirledi. Başka ittifaklar olabilir. Ama bir tek fark var. Bizim belediye meclisi üyelerimizi ve adaylarımızı PKK- HDP belirlemedi, milletini seven iki parti belirledi" dedi. İzmir'de de CHP'lilerin de en çok konuştuğu konunun bu olduğunu kaydeden Bakan Çavuşoğlu, şöyle devam etti: "Özellikle söylüyorum. Burada siyaset yapmak adına değil söz konusu vatan, millet olunca bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Çukurlarda başaramadılar, dağlarda, inlerinde başaramadılar, şimdi görüyorum ki, PKK şehirlere, büyükşehirlere bu şekilde sızmaya çalışıyor. Ama belediyelerde de neler yaptıklarını gördük. Milletin parasını terör örgütlerine aktaranlara, devletimiz ve kanunlarımız yani yargımız gereğini yapmıştır. Böyle ucuz şeylere hiçbir zaman prim vermeyiz, onu da söylemek isterim."