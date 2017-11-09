Çavuşoğlu Özbekistan yolcusu

Haber: Alper KUTAY
ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 10-11 Kasım tarihlerinde Semerkant'ta "Orta Asya. Tek Tarih ve Ortak Gelecek, Sürdürülebilir Kalkınma ve Refah Yolundaki İşbirliği" teması ile düzenlenecek uluslararası zirveye katılmak için Özbekistan'a gidiyor. Zirve, Özbekistan Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Orta Asya Önleyici Diplomasi Bölgesel Merkezi ve Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi'nin Orta Asya Bölgesel Temsilciliği ortaklığında düzenleniyor.
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