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Çavuşoğlu Özbekistan yolcusu

Bakan Çavuşoğlu, "Sürdürülebilir Kalkınma ve Refah Yolundaki İşbirliği" teması ile düzenlenecek uluslararası zirveye katılmak için yarın Özbekistan'a gidiyor

Çavuşoğlu Özbekistan yolcusu

Bakan Çavuşoğlu, "Sürdürülebilir Kalkınma ve Refah Yolundaki İşbirliği" teması ile düzenlenecek uluslararası zirveye katılmak için yarın Özbekistan'a gidiyor

09 Kasım 2017 Perşembe 14:46
Çavuşoğlu Özbekistan yolcusu
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Haber: Alper KUTAY

ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 10-11 Kasım tarihlerinde Semerkant'ta "Orta Asya. Tek Tarih ve Ortak Gelecek, Sürdürülebilir Kalkınma ve Refah Yolundaki İşbirliği" teması ile düzenlenecek uluslararası zirveye katılmak için Özbekistan'a gidiyor. Zirve, Özbekistan Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Orta  Asya Önleyici Diplomasi Bölgesel Merkezi ve Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi'nin Orta Asya Bölgesel Temsilciliği ortaklığında düzenleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Mevlüt ÇavuşoğluSemerkantOrta Asya
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