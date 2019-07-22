Çavuşoğlu net konuştu! "Tehdit devam ederse" deyip ABD'yi uyardı

ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'nin Münbiç kentindeki gelişmelere ilişkin konuştu. Çavuşoğlu, Münbiç yol haritasını hatırlatarak "Bize oradan tehdit devam ederse Doğu Fırat'a operasyona başlarız. ABD'de bu konudaki tutumuzu görmeli" ifadelerini kullandı. TGRT Haber'de İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar'ın sorularını yanıtlayan Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'deki gelişmeler hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu'nun konuyla ilgili konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

OPERASYON MESAJI: HAZIRLIKLARIMIZ VAR

"Güvenli bölge için ABD ile görev gücü oluşturduk. Son zamanlarda yavalşama görüyoruz. İdlib bölgesindeki sorunları bahane göstererek bu görüşmeleri savsaklamanın bir faydası olmayacağını ABD'lilere de söylüyoruz. ABD'nin sözünde durmadığını birkaç defa gördük. Bunlardan biri de Münbiç. Somut bir adım yok. Yol haritasının amacı YPG/PKK'lıları çıkarmak ve yerel halka Münbiç'e teslim etmek. Yaklaşık 14 ay oldu, sonuç yok. Güvenli bölge oluşmaz ve teröristler temizlenmezse harekatı başlatırız. ABD'liler Jeffrey'i gönderdiler, Bugün başlayacak toplantılarda yeni önerileri olduğunu söylediler. Artık bu konuda net bir adım atmamız lazım. Bizim güvenliğimiz bakımından önemli Suriye'nin toprak bütünlüğü bakımından önemli. Suriye'de YPG yüzünden bugüne kadar Türkiye'ye gelip dönemeyen insanlar var. O nedenle artık bu işi sürüncemede bırakmamamız lazım."

İDLİB'E YÖNELİK SALDIRILAR

"Rusya'yla sürekli olarak her düzeyde konuşuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Putin'e Osaka'da bu durumun düzeltilmesi gerektiğini söyledi. İdlib'deki saldırıların durması gerekiyor. Doğrudur orada radikal gruplar var. O grupları Rusya ve rejim beraberinde getirdi bölgeye. Fakat özellikle Rusya'nın üslerine saldıracak mesafede değildir. Rusya'ya sorumluluk düşüyor çünkü Rusya ve İran rejimin garantörüdür. Rejimin saldırılarını durdurma sorumluluğu komşumuz Rusya'nındır. İdlib mutabakatının sağlıklı şekilde sürdürülmesi gerekiyor. Esas sorumluluk Türkiye ve Rusya'da."