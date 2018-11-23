Çavuşoğlu: 'Ne gerekiyorsa biz yaparız'

CNN Türk canlı yayınında Dicle Canova'nın sorularını cevaplayan Çavuşoğlu şunları söyledi: New York'taki görüşmede yol haritasında gecikme var. Diğer taraftan bu yol haritasının en sonunda Münbiç bittikten sonra diğer bölgelerin istikrara kavuşması için bu yol haritası uygulanır. Bunu da zaten Pompeo ile beraber onaylamıştık. Tabi bu yol haritasını biz onayladık ama hem Erdoğan hem Trump da gördü. Siyasi irade var.Fırat'ın doğusuna gelecek olursak YPG tabiri caizse azgınlık içine girdi. Kendi ideolojilerinden olmayan Kürtler dahil herkese çok ciddi bir baskı uygulamaya başladı. Bunun sebebi Amerika'ya verdiği destektir. Bizim sınırımızın öbür tarafında bizim için tehdittir, ne gerekiyorsa onu yapacağımızı söyledik. Kendilerine de dedik ki, siz madem kontrol altında tutuyorsunuz neden taciz atışlarını engellemiyorsunuz? Eğer bu karar YPG'yi korumak amaçlı alındıysa bunun YPG'ye de ABD'ye de fayda sağlamaz. Biz ne gerekiyorsa yaparız. Bu kararlılığımızı Afrin'de de gösterdik. En geç yıl sonuna kadar tamamlanması gerekiyor. Bu yol haritasının Münbiç için tamamlanması gerekiyor.

SORU: Fıratın doğusuna yönelik operasyon kararlılığı var mı?

Kararlılık her zaman var, uygulamada da gösterdik. En sağlıklı yöntem Münbiç yol haritasının Fıratın doğusunda da uygulanmaya başlamasıdır. Yol haritasını zaten uygulamaya başladığımız zaman tüm şehirlerden; Kobani dahil YPG PKK atılacak. Kürt ağırlıklıysa ağırlık kürtlerden oluşacak. Arap ağırlıklıysa arap ağırlıklı. Yönetim ve güvenlik güçleri belirlenecek. Ama buradan YPG’nin PKK’nın kesinlikle atılması lazım. En sağlıklı yöntem budur.

Amerika ile askerlerimiz arasında diyaloglar var. Biz bir taciz ateşine misliyle karşılık verdiğimiz zaman öncesinden ABD’ye sahadaki askerlerimiz bilgi veriyor. Tabi ki askerlerimizin karşı karşıya gelmesini istemeyiz. Ama ABD’nin sırf bir terör örgütü için bizimle karşı karşıya kalma riskini almaması gerekiyor. Onlara kol kanat geren biz değiliz.

Bir terör örgütüyle işbirliği yapmanın bedeli büyük oluyor. Riskleri çok fazla oluyor. Rusya desteğini, işbirliğini kesti. Ancak ABD maalesef terör örgütüyle angaje olmaya devam ediyor.

SORU: Geçen hafta Akar ile Fidan Rusya’ya gittiler. Rusya’nın söylediği gösterilen performansın desteklenmesi gerektiği. Çekilmeler için yeni bir takvim mi belirlendi?

İdlib muhtırasına baktığımızda bir çok unsur var. radikal unsurların çekilmesi. Sonra çekildiğinde ne olacak? Özellikle yabancı terörist savaşçıların geldiği ülkeler bakımından da önemli. Ama ağır silahların çekilmesi; bu konuda problem yok.

M4, M5 Otoyollarının da trafiğe açılması ve Münbiç bölgesinden her iki yol geçiyor. Bizim bu konuda katettiğimiz mesafeden Rusya da çok memnun, herkes memnun. Bazen rejimden taciz, ihlal oluyor ama gerekli tedbirler alınıyor. Siyasi bir çözüm olmadan attığınız adımlar kalıcı olamaz. En iyi çözüm siyasi çözümdür. En önemli aktör Türkiye’dir.

Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2018, 10:47