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Çavuşoğlu'ndan yoğun Mescid-i Aksa trafiği

Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mescid-i Aksa'da yükselen gerilimi hafifletmek için devreye girdi

Çavuşoğlu'ndan yoğun Mescid-i Aksa trafiği

Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mescid-i Aksa'da yükselen gerilimi hafifletmek için devreye girdi

23 Temmuz 2017 Pazar 17:12
Çavuşoğlu'ndan yoğun Mescid-i Aksa trafiği
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Haber: Alper KUTAY

GEÇTİĞİMİZ Cumartesi günü Başbakan Binali Yıldırım ve diğer bakanlarla Muğla Seydikemer'de düzenlenen 19. Yörük Türkmen Kültür Şöleni'ne katılan, bugün de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Suudi Arabistan, Kuveyt ve Katar'ı kapsayan ziyaretlerin ilk durağı olan Cidde'ye giden Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, mevkidaşları ve uluslararası kuruluş temsilcileri ile Mescid-i Aksa konusunu ele aldığı telefon diplomasisine devam etti. Bakan Çavuşoğlu dün görüştüğü Ürdün Dışişleri Bakanı Eyman es-Safadi ile telefonda yeniden görüştü. Bakan Çavuşoğlu ile Safadi görüşmede, Mescid-i Aksa meselesini ele aldı.
İSLAM ÜLKELERİYLE İSTİŞARE EDİYOR
Mescid-i Aksa ile ilgili yoğun telefon diplomasisi yürüten Bakan Çavuşoğlu, bu çerçevede dün Ürdünlü mevkidaşının yanı sıra Pakistan Dışişleri Bakanı Sertaç Aziz, Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi ve İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Dr. Yusuf el-Useymin ile görüşmüştü. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, bugün sabah saatlerinde de Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri ile telefonda aynı konuyu ele almıştı. İsrail polisi, 14 Temmuz'da Mescid-i Aksa'da silahlı saldırıda bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi öldürmüştü. Olayda yaralanan 2 İsrailli polis memurunun ise kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybettiği açıklanmıştı.
İSRAİL POLİSİNDEN ORANTISIZ GÜÇ
Olayın ardından Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatan İsrail güçleri, Harem-i Şerif'in iki kapısını Pazar günü açmış ancak kapılara metal arama detektörleri yerleştirmişti. İsrail'in metal arama cihazı uygulamasına tepki gösteren Filistinliler, bir haftadır vakit namazlarını Mescid-i Aksa çevresinde kılıyor. İsrail polisinin devamlı sert müdahalesine maruz kalan cemaat, her gün sayıları daha da artarak mescit etrafında bir araya geliyor. Filistinlilerin gösterdiği direniş sonrası tedirgin olan  İsrail ordusu ve istihbaratı, hükümete detektörlerin kaldırılarak toplumsal gerilimin düşürülmesi tavsiyesinde bulunmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Mevlüt ÇavuşoğluMescid-i AksaMuğlaSeydikemer
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