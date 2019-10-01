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Çavuşoğlu'ndan Strazburg çıkarması! AKPM’nin ‘Onursal Başkanı’ olarak katıldı

Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi’nin 70. yıl dönümü kutlama törenlerine katılmak üzere, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nin Onursal Başkanı olarak, Fransa’nın Strazburg kentine gitti.

POLİTİKA 01.10.2019, 15:18
Çavuşoğlu'ndan Strazburg çıkarması! AKPM’nin ‘Onursal Başkanı’ olarak katıldı
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BAKAN Çavuşoğlu, ziyareti kapsamında Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanı Liliane Maury Pasquier ile bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu sonrasında Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejcinovic-Buric ile görüştü. Bakan Çavuşoğlu temasları kapsamında Avrupa Komisyonu 70. kuruluş yıldönümü kompozisyon yarışması Türkiye birincisi olan Elif Başak Çağlar’ı kabul etti. Bakan Çavuşoğlu Çağlar’ı başarısından dolayı tebrik ederek hediye verdi. Bakan Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi eski Genel Sekreteri Thorbjrn Jagland ile de görüştü.

#Alanyalı Dışişleri Bakanı #Mevlüt Çavuşoğlu #Avrupa Konseyi #akpm
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