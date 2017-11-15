Çavuşoğlu'ndan KKTC ve Filistin'e kutlama

Haber: Alper KUTAY
ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 34., Filistin Devleti'nin ilanının ise 29. yıldönümünü kutladı. Bakan Çavuşoğlu, "Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesinin en değerli kazanımı olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 34. yıldönümünü kutlarım. Anavatan Türkiye, Kıbrıs Türklerini her zaman desteklemeye devam edecektir" dedi. Filistin Devleti'nin ilanının 29. yıldönümünde Filistin halkını da kutlayan Bakan Çavuşoğlu, "Türkiye, haklı davasında Filistin'in yanında olmaya, 1967 sınırları üzerinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin için güçlü desteğini vermeye devam edecektir" ifadelerini kullandı.
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