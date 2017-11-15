Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 15°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
107717
ALTIN
159.746
DOLAR
3.8827
STERLİN
5.1205
EURO
4.5785
16 Kasım 2017 Antalya - Alanya Hava Durumu
16 Kasım 2017 Antalya -...
Cinsel gücü arttırmak için bunu yiyin
Cinsel gücü arttırmak için bunu...
Çocuklarda tik problemine dikkat
Çocuklarda tik problemine dikkat
banner468

Çavuşoğlu'ndan KKTC ve Filistin'e kutlama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC'nin 34., Filistin Devleti'nin ilanının 29. yıl dönümünü kutladı

Çavuşoğlu'ndan KKTC ve Filistin'e kutlama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC'nin 34., Filistin Devleti'nin ilanının 29. yıl dönümünü kutladı

15 Kasım 2017 Çarşamba 22:36
Çavuşoğlu'ndan KKTC ve Filistin'e kutlama
banner404

Haber: Alper KUTAY

ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 34., Filistin Devleti'nin ilanının ise 29. yıldönümünü kutladı. Bakan Çavuşoğlu, "Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesinin en değerli kazanımı olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 34. yıldönümünü kutlarım. Anavatan Türkiye, Kıbrıs Türklerini her zaman desteklemeye devam edecektir" dedi. Filistin Devleti'nin ilanının 29. yıldönümünde Filistin halkını da kutlayan Bakan Çavuşoğlu, "Türkiye, haklı davasında  Filistin'in yanında olmaya, 1967 sınırları üzerinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin için güçlü desteğini vermeye devam edecektir" ifadelerini kullandı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanı Mevlüt çavuşoğluKKTCFilistin Devleti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alanya Ülkü Ocakları'ndan tiyatro etkinliği
Alanya Ülkü Ocakları'ndan tiyatro etkinliği
Takavüt Türktaş'ın kararını değerlendirdi
Takavüt Türktaş'ın kararını değerlendirdi
Toklu mesaiye yeni büroda başlayacak
Toklu mesaiye yeni büroda başlayacak

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim