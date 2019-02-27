Çavuşoğlu'ndan Hindistan ve Pakistan arasındaki gerginliğe ilişkin açıklama

ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hindistan ile Pakistan arasındaki gerginliğe ilişkin açıklamada bulundu. Gerginlikten dolayı endişe duyduklarını ifade eden Çavuşoğlu, "Gerginliği tırmandıracak adımlardan kaçınılmalı" dedi. Çavuşoğlu, "Keşmir sorunu bir an önce uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler kararları çerçevesinde çözülmesi gerekiyor" diye konuştu. Hindistan, Pakistan topraklarındaki Ceyş-i Muhammed örgütüne ait eğitim kampına hava saldırısı düzenlendiğini açıklamış, saldırıya tepki gösteren Pakistan hükümeti ise bunu sınır ihlali olarak nitelendirmişti.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Bu knoudaki gelişmeleri bana aktardı. Bu sabah da saat 6 gibi bu konuları değerlendirdik. Bizleri bilgilendirdiği için kendisine teşekkür ediyorum. Dün İslam İşbirliği Teşkilatı Keşmir Temas Grubu Toplantısı Cidde'de gerçekleştirildi. Biz tabi bu gerginlikten dolayı endişe duyuyor, taraflara sağ duyu çağrısında bulunuyoruz. Tırmanmasına yol açacak adımlardan kaçınılması gerekiyor. Bu gerginliğe yol açan esas problem Keşmiş problemidir. Keşmir problemi çözümü dondurulmuş bir konudur. Keşmir sorunu bir an önce uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler kararları çerçevesinde çözülmesi gerekiyor. Bu Keşmir halkı için de çok önemlidir. Türkiye olarak gerginliğin azaltılmasında her zaman katkı yapma arzusundayız. Bu süreçte üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Bunu Pakistan'a da bu sabah ilettik.

"(Afgan Barış sürecini etkileyebilir iddiaları) Buradaki gerginlik Afganistan sürecine de bazen etki yapıyor. Bir yerde gerginlik varsa orayla sınırla kalması mümkün değil. Şu anda dünya buraya kitlenmiş durumda. Biz Afganistan sürecini tabii ki de farklı tutuyoruz. Pakistan'ın Afganistan'daki terör probleminin çözümüne yönelik son zamanlarda oynadığı yapıcı rolü de takdirle karşılıyoruz.

"Özellikle Afganistan sürecine ivme kazandırmak için İstanbul sürecine eş başkanlık yapıyoruz Bu toplantıyı inşallah seçimlerden sonra Cumhurbaşkanımızın da uygun göreceği bir zamanda gerçekleştireceğiz. Afganistan zaten bir çok zorluk çözüyoruz. İki komşu ülkenin yaşadığı gerginlikten de etkilenmemesi gerekiyor.

"Pakistan sürekli bizi bilgilendiriyor. Üçüncü görüşmemiz oldu. Ancak Hindistan'dan henüz bir bilgilendirme olmadı."

Keşmir sorunu

İngiltere, 1947 yılında Hindistan'dan çekilirken, prenslik şeklinde yönetilen Keşmir'i Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı. Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan'la birleşmeye karar verdi. Karara Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde. Bölgenin yüzde 20'sine ise Çin hakim. Hindistan ele geçirdiği bölgeleri "Cammu Keşmir" eyaleti adı altında kendine bağladı. Cammu Keşmir, halen Hindistan'da Müslüman nüfusun çoğunlukta bulunduğu tek eyalet durumunda. Pakistan ise kendi kontrolü altındaki Keşmir'e "Azad Keşmir (Bağımsız Keşmir)" ve "Gilgit Baltistan" olarak 2 özerk bölge statüsü verdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK),1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesini öngördü. Hindistan halk oylamasına sıcak bakmazken, Pakistan BM Güvenlik Konseyi kararlarının uygulanmasını istiyor.

Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2019, 13:57