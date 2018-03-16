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Çavuşoğlu'ndan FETÖ ağzıyla konuşan gazeteciye sert tepki!

Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kazakistan'ın başkenti Astana'da Suriye konulu dışişleri bakanları toplantısında terör destekçisi bir provokatörün sorusuna tokat gibi bir cevap verdi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, FETÖ ağzı ile sorulan sorulara cevap vermeyeceğini belirterek provokasyonu engelledi

Çavuşoğlu'ndan FETÖ ağzıyla konuşan gazeteciye sert tepki!

Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kazakistan'ın başkenti Astana'da Suriye konulu dışişleri bakanları toplantısında terör destekçisi bir provokatörün sorusuna tokat gibi bir cevap verdi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, FETÖ ağzı ile sorulan sorulara cevap vermeyeceğini belirterek provokasyonu engelledi

16 Mart 2018 Cuma 13:26
Çavuşoğlu'ndan FETÖ ağzıyla konuşan gazeteciye sert tepki!
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KAZAKİSTAN'IN başkenti Astana'da gerçekleştirilen Suriye konulu toplantı sonra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif beraber ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu, Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı ve İsviçre'de FETÖ ile iltisaklı olduğu iddia edilen bir iş adamının kaçırılması girişimiyle ilgili soru soran ve yerel bir gazeteci olduğunu iddia eden şahsa tepki gösterdi.
"BU AĞZA CEVAP VERME GEREĞİ DUYMAM"

Çavuşoğlu, "Kim olduğunuzu bilmiyorum ama sorduğunuz soruda sizi FETÖ'cü gibi gördüm. Bu ağza cevap verme gereği duymam. Biz Afrin konusunda gerekli açıklamaları yaptık" dedi.

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Son Güncelleme: 16.03.2018 13:35
Anahtar Kelimeler:
Gazeteciye Sert TepkiCevapFetöÇavuşoğluAlanyalı
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