Çavuşoğlu'ndan Barzani'ye gönderme

Haber: Alper KUTAY

KUZEY Irak konusuna değinen Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, uyarmalarına rağmen Barzani'nin kendilerini dinlemediğini, referandumla güçlü olacağını sandığını ama şimdi masaya dahi oturamadığını söyledi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin 2017-2018 Akademik yıl açılışına katılan Bakan Çavuşoğlu, dış politika ile ilgili açıklamalarda bulundu. Korsan referanduma değinen Bakan Çavuşoğlu, "Barzani bizim dediğimizi dinlemedi. Referandumla masada güçlü olacağını sandı. Ama şimdi masaya oturamıyor. Düşündü ki Kürt kardeşlerimizi kendi etrafında birleştirerek başkanlığını ilelebet götürecek. Şimdi oradaki Kürtleri de böldü. Biz onu uyarmıştık. Bir dostun tavsiyesini dinlemezsen olacağı budur" dedi.

'TERÖR BANA GELMEZ DEMEYİN

Avrupa'nın terör örgütlerine ideolojik yaklaştığını söyleyen Bakan Çavuşoğlu, "Dünyada en çok mülteci barındıran ülkeyiz. Biz bütün mazlumların yardımına koşuyoruz. Bu herkese nasip olmaz. Türkiye'yi dünyada saygın kılan budur. Terör neredeyse onu temizlemezseniz o terör size gelir. 'Benden uzakta, bana gelmez' demeyeceksiniz. Bugün dünyanın terörle mücadelede en büyük yanlışı budur. İdeolojik yaklaşımlar bugün dünyada terörle mücadelede bir çifte standart oluşturmuştur" diye konuştu. Mütevelli Heyeti Başkanı Cemal Kalyoncu ise üniversitelerinin daha çok bilim ve teknoloji üretmesini hedeflediklerini belirtti. Akademik yıl açılışı, hediye takdimi ile sona erdi.