Çavuşoğlu'ndan ALTSO Başkanı Şahin'e övgü

Haber: Alper KUTAY

ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bir dizi temaslarda bulunmak üzere geldiği baba ocağı Alanya'da, önemli açıklamalarda bulundu. Alanyaspor Store Mağazası'nın açılışının ardından yürüyerek Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) hizmet binasına geçen Bakan Çavuşoğlu, yolda vatandaşlarla sohbet etti. Dim TV(dimtv.tv)'nin de canlı yayınla ekranlara getirdiği ziyaretler esnasında ALTSO'da bir süre Başkan Mehmet Şahin'in makam odasında dinlenen, ardından esnaf ve vatandaşla buluşan Bakan Çavuşoğlu, ALTSO'nun 4 Nisan Çarşamba günü gerçekleşen seçimlerinde yeniden başkan seçilen Mehmet Şahin'i tebrik etti.

'ŞAHİN EN ÇOK BENİ YORDU'

Şahin'e övgüler yağdıran Bakan Çavuşoğlu, "Mehmet başkan geride kalan 5 yılda en çok benim başımı ağrıttı. Ama hiç bir zaman kendi çıkarları için kapımı çalmadı" dedi. "Bugün bir kez daha doğup büyüdüğümüz ata yurdumuzda sizlerle birlikte olmaktan gurur duyuyorum" diyen Bakan Çavuşoğlu, hükümet olarak 16 yıldır izledikleri hizmet politikasını, "Dış politikadan bir an olsun boşluk bulsak buraya gelip Antalya'mızla ilgileniyoruz. Yaylaya gidip, köylere gidip hizmetleri yerinde inceliyoruz. 16-17 yıldır bu anlayışla hizmet ediyoruz" ifadeleriyle tanımladı.

YENİ YOLLARIN MÜJDESİNİ VERDİ

Bakan Çavuşoğlu, "Alanya’nın trafiği rahatlasın diye otoban ihalesi yapacağız yakında. Proje etütleri bitti. Kuş Yuvası'ndan Mahmutlar'a otoyolu indireceğiz. Gündoğmuş'tan Güzelbağ'a yol çalışması başladı. Ben de çiftçi çocuğuyum, Rusya ile tarım engelleri kalktı. Şimdi sıra geldi vizeye, onunla ilgili de çalışmaları yapıyoruz. Yakında onu da kaldıracağız. Alanya’nın batısında, Konaklı'da 300 yataklı hastane çalışmamızı başlattık. Cikcilli üstündeki alanda Tıp Fakültesi inşaatını başlatıyoruz. Alanya sağlık turizminin başkenti olsun diye çalışıyoruz. Özel ve devlet hastaneleriyle birlikte Alanya’da on binlerce turist gelip tedavi olacak. Turizmde vizyonu büyütmemiz lazım. Alanya’yı Türkiye’de de tanıtmalıyız. Yerli turisti hor görmeyelim. Yerli turistin önemini zor günlerde gördük. Yukarıdan bakmak çok yanlış. Geleneksel Alanya misafirperverliğini göstermek gerekiyor" dedi.

'YERLİ TURİSTİ HOR GÖRMEYELİM'

Alanya’daki eski tarihi evlerin butik otele çevrilmesi gerektiğini belirten Bakan Çavuşoğlu, "Alanya’da geceleme fiyatı bin lira olurdu. Yatırım yapıyoruz, para kazanmamız lazım. Hastaneleri niye yapıyoruz sağlık turizmi için. Akdağ da bunun için, golf de bunun için. Kış aylarında spor turizminin önemini artıracağız. Veledrom yaparak bisiklet takımlarını Alanya’ya getireceğiz. Alanya canlı olsun diye uğraş veriyoruz. Kış aylarında Alanya üniversiteli gençlerle doldu. Apart oteller bile yurda döndüler ve şimdi doldu. Alanya bir huzur şehri oldu. Bir kardeş, dost olarak uyarıyorum. 'Biraz para kazanacağım' diye kimse huzur kenti imajını bozmaya kalkmasın. Bu imajı bozdurtmayız. Alanya bir dünya markasıdır. Ben her zaman sizlerin bir kardeşiyim" diye konuştu.

'SAĞLIK TURİZMİNE LİDER OLACAĞIZ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Alanya'ya hizmetler getirdiklerini ifade eden Bakan Çavuşoğlu, Alanya'nın iki üniversitesi, yeni ve büyük devlet hastanesi ile sunduğu turizm imkanları noktasında ilklerin şehri olmayı başardığını söyledi. Alanya'nın sağlık turizminde dünyada öncü olacağını söyleyen Bakan Çavuşoğlu, yeni hastanedeki eksikleri en kısa sürede tamamlayacaklarını ve ilk atama döneminde doktor açığını kapatacaklarını belirtti. Alanya'da kış aylarının artık eskisi kadar kötü olmadığını, açılan üniversiteler ve bu üniversitelere gelen öğrencilerle Alanya'nın daha dinamik bir yapıya büründüğünü aktaran Bakan Çavuşoğlu, "Alanya bir huzur şehri oldu. Öğrenci sayısını 70 bine çıkardığımız zaman Alanya yaz kış dolu olacak. Ama bu bizi şımartmasın. Alanya’nın ve turizmin kalitesini koruyalım" diye konuştu.

'BURAYA GELİP BAKANLIK TASLAMADIM'

ALTSO seçimlerine de değinen Bakan Çavuşoğlu, iki mütevazi adayın yine aynı mütevazilikte bir seçim süreci geçirdiğini söyleyerek, şahsi olarak iki tarafa da seçim süresince eşit yaklaştığını söyledi. Esnafın tercihi Şahin'den yana yapmasının Şahin'in başarılı çalışmalarından dolayı olduğunu söyleyen Bakan Çavuşoğlu, "Hiç bir zaman buraya gelip bakanlık taslamadım. Bu tür seçimler olduğu zaman tarafsız kalıyoruz. Eğer biz burada taraf olursak halkımızın iradesine karşı baskı olmuş oluruz ve bu büyük bir ayıptır. O zaman bize halk Osmanlı tokadını vurur" diyerek seçimde taraf olan kesimlere ince mesajlar verdi.

'ŞAHİN'İN HER ZAMAN ARKASINDAYIM'

ALTSO Başkanı Mehmet Şahin'e terör örgütlerinin komplo kurduğunu, bu süreçte Şahin'in arkasında hiç çekinmeden durduğunu söyleyen Bakan Çavuşoğlu, "Biz Allah’ın belası FETÖ ile mücadele ederken Mehmet Şahin’e de komplo kurdular. Arkasında durdum. Çünkü biliyorum ki Şahin vatanseverdir, milletinin bekasının peşindedir. 35 sene önce Hayri Doğan'a hırsız diyorlardı, adam borç içinde öldü. Cengiz Aydoğan keza. Aileleri de karıştıranlar oldu. Kısaca Alanya’da garip güruhlar vardı. Ama hepsinin modası geçti. Yeni nesil bu tür işlere prim vermiyor. Mehmet Şahin’e komplo da kurdular. Biz Allah’ın belası FETÖ ile mücadele ederken Şahin’e komplo kurdular. Arkasında durdum. Çünkü biliyorum ki şahin vatanseverdir, milletinin bekasının peşindedir. Biliyorum ki şahin odadan FETÖ'cüleri kovan ilk isimdir. Milletin ve devletin verdiği gücü halka kullananlara bakın, hepsi psikolojik sorunlu insanlardır. Koltuktan güç alınmaz, koltuğa güç verilir. Mehmet şahin de Mustafa Tuna da Alanya için çalışsınlar. Alanya için ortak hizmet versinler. Ama her şeyi de bizden beklemeyin. Ortak menfaat Alanya. Evet biz Alanya’nın hizmetkârıyız, 7-24 emrinizdeyiz ama hep birlikte çalışmamız ve Alanya’nın büyümesini sürdürmemiz gerekiyor" dedi.

'ŞAHİN SEÇİM MALZEMESİ YAPMADI'

Bakan Çavuşoğlu, Mehmet Şahin tarafından 5,5 ay gibi rekor sürede hizmete açılan ALTSO Turizm Meslek Yüksekokulu'na da dikkat çekti. Geride kalan 4,5 yılda Mehmet Şahin başkanlığındaki ALTSO'nun eğitime yaptığı katkılardan övgüyle söz eden Bakan Çavuşoğlu, "Aslında bu büyük hizmetin açılışını seçimden önce yapacaktık. Ancak Mehmet Şahin başkan bunun seçime etki yapmasını istemedi. Yani bu açılışın bir seçim malzemesi olarak değerlendirilmesini istemedi. Bu da büyük bir erdem. Kendisini bir kez daha tebrik ederim" dedi. Bakan Çavuşoğlu, Mehmet Şahin'in başkanlığı döneminde hem kendisinin hem de yönetimdeki arkadaşlarının hizmet yolunda yaptıkları tüm harcamaları kendi ceplerinden karşıladıklarını da belirterek, "Tebrik ediyorum. Yurt içi ve dışı toplantıların seyahat masraflarını bile oda bütçesinden kullanmadı. Bu da takdir edilecek bir durum" dedi.

'TÜM HİZMETLERİN ALTINDA İMZASI VAR'

ALTSO Başkanı Mehmet Şahin de Alanya'ya Bakan Çavuşoğlu sayesinde çokça hizmet getirdiklerini ifade ederek, "Alanya'da taş üstüne taş koyulduysa hepsinde Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'nun izi var" dedi. Bakan Çavuşoğlu, programın ardından ALTSO binasından ayrılarak Alanya'da bazı özel temaslarda ve ziyaretlerde bulundu.