Çavuşoğlu'ndan Alanya örneği

ALPER KUTAY

ANTALYA’da programlarına devam eden Bakan Çavuşoğlu, Korkuteli’de Cumhur İttifakı Seçim Merkezi’nin açılışına katıldı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve aynı zamanda adayı Menderes Türel’i yeniden Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçeceklerini söyleyen Bakan Çavuşoğlu, son 5 yıldır yapılanları bildiklerini kaydetti. CHP zihniyetinin Antalya’yı 10-15 sene geriye götürdüğünü söyleyen Bakan Çavuşoğlu, “Bu zihniyete Antalya’yı tekrar emanet eder misiniz? O zaman çok çalışacağız” dedi. Ankara’dan gelen destekle Antalya’ya gelen gücü birleştirdiklerini vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, milletin bekası için kurulmuş Cumhur İttifakı’na ihanet edenlerin bunun bedelini ödeyeceğini söyledi. Kendisini düşünenlerle ve sadece koltuk sevdalısı olan insanlarla işleri olmayacağını belirten Bakan Çavuşoğlu, memleketi Alanya’yı örnek göstererek, Alanya Belediye Başkanı ve adayının MHP’li Adem Murat Yücel olduğuna değindi. Bakan Çavuşoğlu, “Ben Alanya’da nefsi davrandım mı? ‘Ak Parti’nin adayı olacak’ dedim mi? Burada kimse, özellikle partimizin adını kullanarak kurnazlık ve simsarlık yapmasın” diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2019, 14:42