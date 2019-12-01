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Çavuşoğlu'ndan Alanya'da çok önemli açıklamalar

Alanya'da düzenlenen AK Parti Gençlik Kolları Akdeniz Bölgesi İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda, Kanal İstanbul projesi hakkında konuşan Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kanal İstanbul'a kazmayı vurduğumuz zaman, dünyada denizcilik ve ulaşım bakımından tarih değişecek, dönüm noktası olacak" dedi

POLİTİKA 01.12.2019, 12:43 01.12.2019, 14:18
Çavuşoğlu'ndan Alanya'da çok önemli açıklamalar
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Çavuşoğlu'ndan Alanya'da çok önemli açıklamalar
Çavuşoğlu'ndan Alanya'da çok önemli açıklamalar

MEHMET AL

ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya'da düzenlenen AK Parti Gençlik Kolları Akdeniz Bölgesi İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Bakan Çavuşoğlu, AK Parti'nin kongre sürecine değindi. Çavuşoğlu, bu süreçte istişareler yapılmasının ve kongre sürecine ortak akılla gidilmesinin, partinin geleceği için önemli olduğunu belirtti.

Çavuşoğlu, bu süreçte istişareler yapılmasının ve kongre sürecine ortak akılla gidilmesinin, partinin geleceği için önemli olduğunu belirtti. Çavuşoğlu, "Bu kongre yenilenmedir ve yenilenmeyle beraber teşkilatlarımız gelecek hedeflere ulaşmak için çalışır. Her bir kongre vefa için bir sınavdır. Görev alacaklar ve devam etmeyecekler var. Bu bir değişimdir, değişim kaçınılmazdır. Bu değişimi yaparken görevi bırakan arkadaşlara vefa göstermek bizim boynumuzun borcudur" ifadelerini kulandı

18 yıllık süreçte Türkiye gündeminin büyük bir değişim gösterdiğini ifade eden Çavuşoğlu, AK Parti güçlendikçe önce seçim yoluyla, uyarılar yoluyla, e-muhtıralar, Gezi Olayları, 17-25 Aralık ve 15 Temmuz darbe girişimine kadar birçok zorluk ve tehdit seviyesinin yükseldiğini hatırlattı.

"Dönüm noktası olacak"

Türkiye'nin jeopolitik konumunu değerlendiren Bakan Çavuşoğlu, TANAP Projesi'nin, Türkiye'nin jeopolitik pozisyonu bakımından dünyada çok dikkat çekici bir potansiyeli olduğunu kaydetti. Çavuşoğlu, "TANAP ve Türk Akımı-2 Avrupa'yı hedefliyor. Ulaşım projelerinde Türkiye İpek Yolu'nun canlandırılmasında en kritik ülke. Kanal İstanbul'a kazmayı vurduğumuz zaman dünyada denizcilik ve ulaşım bakımından tarih değişecek, dönüm noktası olacak. Böyle bir coğrafyada yaşıyorsak girişimci ve insani olmamız lazım. Sorun varsa çözmek için girişimci olmamız lazım" dedi. Bakan Çavuşoğlu, Kıbrıs etrafındaki rezervlerin paylaşımı için masada güçlü olunması gerektiğini de kaydetti.


"Sarkozy'den de Le Pen'den de beter çıktı"

Macron'un yasakçı yaklaşımını ele alan Çavuşoğlu, "Macron liberal diye geldi Sarkozy'den, Le Pen'den de beter çıktı. Strazburg'ta Avrupa Konseyi'nin 70 yılındayız, tüm liderler geldi. Yukarıda bir loca vardır, basın oturur. Macron geldi, basın bölümünü kapattılar ve basını içeri almadılar. Opera binasında kutlama etkinlikleri vardı, basını oraya da almadılar. Türkiye'de böyle bir şey olsa Avrupa Birliği kıyameti koparır. Avrupa Birliği'nden ses çıkıyor mu, hayır. Neden, 'biz üyeyiz' diye dayanışma yapıyorlar" şeklinde konuştu.

"Fransa insan haklarında Avrupa'nın en geri ülkesidir"

Toplantıda gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, Fransa'nın OHAL'i yasalarla normal hale getirdiğini belirterek, "Bugün Fransa insan hakları konusunda Avrupa'nın en geri ülkesidir. En son çocuklarını okula götürmek isteyen başörtülü annenin okul etrafına gelmesini yasakladı, bunu ne ile izah edersiniz" dedi.
 

#Mevlüt Çavuşoğlu #Alanyalı Dışişleri Bakanı
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