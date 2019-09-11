Çavuşoğlu'ndan ABD'ye net mesaj

BASIN toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Çavuşoğlu, Amerika ile Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge inşa edilmesi kapsamında hafta sonu gerçekleştirilen ortak devriye görevi icra edilmesi ancak buna mukabil Amerika'nın YPG ile ortak devriye yaparak mühimmat desteği sağlamasına ilişkin sorulan soruya yanıt verdi. Bakan Çavuşoğlu, "Amerika ile güvenlik bölge için müzakerelere başladığımız zaman bir ilk adım atıldı ve ortak harekat merkezi kuruldu. Biz bunu iyi bir başlangıç olarak değerlendirdik fakat uyarılarımızı da net bir şekilde açıkladık.

‘AMERİKA VERDİĞİ SÖZLERİ TUTMUYOR’

Çünkü başta Münbiç yol haritası olmak üzere ABD maalesef bu terör örgütü ile girdiği bu angajmanlardan dolayı sözünü tutmamıştır, Münbiç yol haritasını savsaklamıştır. İkinci bir Münbiç olmaması için uyarılarımızı yaptık. Bugün geldiğimiz noktada uyarılarımızda ne kadar haklı olduğumuz ortaya çıktı. Atılan ortak devriyeler var ama onun dışında atıldığı söylenen adımlar kozmetik adımlardır. Yani Amerika'nın yine aynı şekilde oyalama sürecine girmek istediğini ve Türkiye’yi de oyalama sürecine alıştırmaya çalıştığını görüyoruz. Bu konuda bizim tutumumuz son derece nettir. Türkiye'nin planı hazır, buraya girip bu terör örgütünden bu bölgenin temizlenmesini sağlamak ulusal güvenlik meselesidir. Bu konuda taviz vermemiz mümkün değildir” dedi.

‘DİYARBAKIR’IN SESİNE KULAK VERİN’

Diyarbakır'da HDP il binası önünde bekleyen ve PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırılan evlatlarını isteyen anneler ve aileler ilişkin yönetilen soruya Bakan Çavuşoğlu, "Aileler PKK'nın zorla dağa kaçırdığı ve zorla aldığı çocuklara karşı sesini çıkaramıyordu. Çünkü şehirlerin için de PKK'nın ve onun yandaşlarının büyük bir baskısı vardı. Artık anaların yüreği dayanamıyor, biz buradan görüyor ve hissediyoruz. Her geçen gün hep önünde çocuklarını geri isteyen ailelerin sayısı artıyor. Biz bu ailelerin seslerinin batı tarafından ve Avrupa tarafından duyulmasını istiyoruz. Bugüne kadar bize ders vermeye çalışanlar, ‘Kürtlerin hakları’ demeye çalışanlar, siz sadece PKK'nın haklarını savunmaya çalışıyorsunuz, Suriye'de de YPG'nin haklarını savunmaya çalışıyorsunuz. Bizdeki 350 bin Kürt'ün sesini bile duymadınız. Madem Kürtlerin haklarından bahsediyorsunuz, terör örgütünden çocuklarını isteyen bu annelerin sesine niye kulak vermiyorsunuz ve görmezden geliyorsunuz. Bu çocukların bir an önce ailelerine teslim edilmeleri gerekiyor. İşte terör örgütünün gerçek yüzünü bizzat oradaki Kürt analarımız ve babalarımız sadece Türkiye kamuoyuna değil tüm dünyaya gösteriyor" yanıtını verdi.

