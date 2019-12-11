Çavuşoğlu: 'Mazlumların yanındayız'
Dünya Ahıska Türkleri Birliği Heyeti ile bir araya gelen Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu önemli açıklamalarda bulundu
POLİTİKA 11.12.2019, 00:54
DÜNYA Ahıska Türkleri Birliği Heyeti ile bir araya gelen Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "Ahıska Türkleri’nin haklı davasına sahip çıkmaya, onlara destek olmaya devam edeceğiz. Ahıskalı kardeşlerimiz birlik ve beraberlik içinde geleceğe güvenle bakıyor" dedi. Bakan Çavuşoğlu, Dünya İnsan Hakları Günü mesajında ise "Daha adil, daha özgür ve daha eşit bir dünya için mücadele etmeye, mazlumların haklarını savunmaya devam edeceğiz" dedi.
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