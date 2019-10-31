Çavuşoğlu, Lavrov ve Zarif ile üçlü toplantıya katıldı
Türkiye, Rusya ve İran dışişleri bakanlarıyla beraber Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, İsviçre’nin Cenevre şehrindeki BM Cenevre Ofisi’nde bir araya geldi. Alanyalı Bakan Çavuşoğlu, daha sonra da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile yarın gerçekleşmesi planlanan Suriye Anayasa Komitesi öncesinde üçlü toplantıya katıldı
İSVİÇRE'NİN Cenevre şehrindeki BM Cenevre Ofisi’nde yarın gerçekleştirilecek Suriye Anayasa Komitesi toptantısı öncesi bu gece için Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, ile Türkiye, Rusya ve İran dışişleri bakanları arasında görüşme planlandı. Gece yarısı başlayacak olan bu görüşme göncebi Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la bir araya geldi. İkilinin bu gece ve yarınki yapılacak görüşmeler öncesi öncelikle Suriye'deki gelişmelerle ilgili fikir alışverişinde bulundukları tahmin ediliyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, "Sergey Lavrov, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü" denildi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, bu görüşmenin ardından İran mevkidaşı ile de bir araya geleceği ve ardından 3 bakanın BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen ile saat 23.50'de toplantı yapacağı ifade edildi. Toplantının ardından basın açıklamasının yapılması bekleniyor.
GUTERRES: EŞSİZ BİR FIRSAT
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM'nin internet sitesinden yayınladığı açıklamada yarın gerçekleştirilecek Suriye Anayasa Komitesi toptantısı ile ilgili "İlk kez, Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti ve muhalefetteki Suriye Müzakere Komisyonu, sivil toplumla birlikte bir arada oturacak ve Suriye çatışmasının trajedisinden çıkma yolunda ilk adımı atacak. Bu eşsiz fırsatı memnuniyetle karşılıyorum” ifadelerini kullandı.
ÇAVUŞOĞLU, LAVROV VE ZARİF İLE ÜÇLÜ TOPLANTIYA KATILDI
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile yarın gerçekleşmesi planlanan Suriye Anayasa Komitesi öncesinde üçlü toplantıya katıldı.
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