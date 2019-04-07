Çavuşoğlu Kuzey Karolina'da Türk öğrencilerle buluştu

Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bir takım temaslar için gittiği ABD'de Kuzey Karolina Üniversitesi öğrencileri ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu Kuzey Karolina'da Türk öğrencilerle buluştu
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ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bir takım temaslar için gittiği ABD'de Nobel ödüllü Türk billim insanı Aziz Sancar ile görüştü. Bakan Çavuşoğlu ardından Kuzey Karolina Üniversitesi Türk Öğrenci Birliği ile bir araya geldi. ABD'de Türk vatandaşlarıyla buluşmanın verdiği keyfi dile getiren Çavuşoğlu, sosyal medya hesabında '#KuzeyKarolina Üniversitesi Türk Öğrenci Birliği ve Türk vatandaşlarımızla görüştük. İçlerindeki Türkiye sevgisini gördük. Ülkemizden binlerce kilometre uzakta yaptıkları özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz.' ifadelerini kullandı.

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