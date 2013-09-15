Çavuşoğlu köylüleri dinledi

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, dün sabah Alanya’nın Oba beldesi, Asmaca, Mahmutseydi, Türktaş ve Dere Köyü ile Gedevet Yaylası’na çıkarma yaptı. Taşatan Yolu’nda inceleme yapıp Bademağacı Köyü’ne geçen Çavuşoğlu, Oba Alacami Köyü’nü ziyaret ettikten sonra Oba’da esnafla buluştu.
- Alper KUTAY
ADALET ve Kalkınma Partisi (AKP) Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, dün sabah Alanya’nın Oba beldesi, Asmaca, Mahmutseydi, Türktaş ve Dere Köyü ile Gedevet Yaylası’na çıkarma yaptı. Taşatan Yolu’nda inceleme yapıp Bademağacı Köyü’ne geçen Çavuşoğlu, Oba Alacami Köyü’nü ziyaret ettikten sonra Oba’da esnafla buluştu. Çavuşoğlu’na bu ziyaretleri sırasında Alanya Belediye Başkanı Hasan Sipahioğlu, AKP İlçe Başkanı Hüseyin Güney, Oba Belediye Başkanı Emin Hatipoğlu, Tosmur Belediye Başkanı Musa Özdemir, Emişbeleni Belediye Başkanı Nurettin Uludağ, Alanya ve Oba Belediye Meclisi üyeleri ile ilçe teşkilatı yönetim kurulu üyeleri eşlik etti. Sabah saat 09.00’da Oba’da buluşup, buradan Cikcilli beldesindeki Asmaca Köyü muhtarının düğününe katılan Çavuşoğlu ve beraberindekiler, Çıplaklı Belediye Meclisi Üyesi Ramazan Çakır’a taziye ziyareti yaptılar. Kahvaltıyı Asmaca Köyü’nde yiyen AKP’liler, Oba Belediyesi tarafından sürdürülen Asmaca Köyü yol yapım çalışmalarını incelediler. Mahmutseydi’de muhtar Mahmut Özer’le, Türktaş’ta muhtar Kadri Uyar’la görüşerek sorunlarını dinleyen Çavuşoğlu, Dere Köyü’nde muhtar Mustafa Dere’den bölge hakkında bilgi aldılar. Gedevet Yaylası’nda vatandaşlarla buluşan, öğle yemeğini Park Orman’da yiyen AKP’liler, Taşatan Yolu’nda inceleme yapıp Bademağacı Köyü’nde muhtar Mehmet Bilgin, Oba Alacami Köyü’nde muhtar Şevki Karaduman’ı ziyaret ettiler.
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