Çavuşoğlu Japon mevkidaşı Taro Kono ile görüştü

Haber: Alper KUTAY

ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono, ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından Ankara Palas'ta ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu, Japon mevkidaşı Kono'nun ilk defa Dışişleri Bakanı sıfatıyla Türkiye'ye ziyarette bulunduğunu ve kendisini Türkiye'de ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra bize en güçlü destek veren ülkelerden bir tanesi Japonya'ydı. Çok teşekkür ediyoruz. Türkiye, 15 Temmuz 2016'da darbe girişiminde bulunan Fetullahçı Terör Örgütü'yle (FETÖ) mücadeleyi içeride ve dışarıda sürdürüyor. FETÖ'nün ve FETÖ üyelerinin faaliyetlerini Japonya'da sürdürdüğünü maalesef görüyoruz. Beklentilerimizi bir dost gibi kendilerine aktardık. Aynı şekilde PKK'ya bağlı veya iltisaklı şahısların da Japonya'da faal olmasını arzu etmeyiz" dedi. Suriye'de barış ve istikrarın yanı sıra insani yardımlar için Japonya'yla daha sıkı bir iş birliği içinde olma kararı aldıklarını dile getiren Bakan Çavuşoğlu, Suriye konusunda tüm gelişmelerle ilgili dost ülke Japonya'yı bilgilendireceklerini kaydetti.