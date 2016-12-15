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Çavuşoğlu İranlı mevkidaşıyla görüştü

Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile telefonda görüştü

Çavuşoğlu İranlı mevkidaşıyla görüştü

Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile telefonda görüştü

15 Aralık 2016 Perşembe 21:21
Çavuşoğlu İranlı mevkidaşıyla görüştü
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Haber: Alper KUTAY
DIŞİŞLERİ Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Karşı tarafın talebiyle gerçekleşen görüşmede, Halep'teki gelişmeler ele alındı. Hatırlanacağı üzere dün gerçekleşen ateşkesi, rejim askerleri ve Şii milisler bozmuştu. Olayın ardından gece saatlerinde ikinci kez ateşkes anlaşmasına varılmıştı. Öte yandan, katıldığı özel bir kanalda soruları yanıtlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün akşam Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la, bugün İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'le iki kere telefonda görüştüğünü belirtti.
GÜVENLİK ZİRVESİNE KATILDI
Bakan Çavuşoğlu, Halep'teki ateşkesin ihlal edilmesinde İran'ın bir etkisinin olup olmadığı yönündeki soruya, "İran'ın desteklediği gruplar var arazide, İran'ın kendi özel kuvvetleri var rejim muhafızları dediğimiz, bir de rejim var. Tabi araziden değişik taciz ateşleri geliyor. Bunları doğrudan hangi grupların yaptığının da tespit edilmesi gerekiyor. Ama öyle görülüyor ki rejim ve destekçileri" yanıtını verdi. Öte yandan, Güvenlik Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıya, Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve ilgili üst düzey bürokratlar katıldı.
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Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğluİran Dışişleri Bakanı Cevad ZarifIranlı
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