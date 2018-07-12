Çavuşoğlu ile Merkel düşman çatlattı

BÜRÜKSEL'E Cumhurbaşkanı Erdoğan’la birlikte giden Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Salı gecesi oynanan Hırvatistan-İngiltere Dünya Kupası Yarı Finali maçını elindeki telefondan İngiltere Başbakanı Theresa May, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a izletti. Maçın son dakikalarında İngiltere'nin gol yiyerek elenmesi İngiltere Başbakanı Theresa May'in moralini bozdu. Bakan Çavuşoğlu, maçın son dakikalarında elindeki akıllı telefonda maçı açarak liderleri etrafına topladı. Cüneyt Çakır’ın hakem olarak görev aldığı maçta İngiltere Başbakanı Theresa May, İngiltere’nin son dakika golüyle yenilerek elenmesini Bakan Çavuşoğlu aracılığıyla izledi. Golden sonra May’e Merkel, Rama ve Erdoğan teselli verdiGüncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2018, 00:41
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