'Çavuşoğlu ile gurur duyuyoruz'

Haber: Alper KUTAY

TÜREL Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, en zor dönemde çok ciddi başarılara imza atarak Türk siyasetine adını altın harflerle yazdırmasının Antalya için büyük bir onur olduğunu söyledi. Türel “Medarı iftiharımız, takım kaptanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu 5 dönemdir Antalya Milletvekili olarak kentimizi, son 3 dönemdir de Dışişleri Bakanı olarak ülkemizi büyük bir başarıyla temsil etmektedir. Dünya genelinde yaşanan siyasi gerilimler karşısında her zaman dik bir duruş sergileyerek önemli başarılara imza atan Sayın Çavuşoğlu zor ve yorucu temposuna rağmen kentimizi ve hemşerilerimizi ihmal etmeyerek her daim yanımızda yer almıştır. Bundan sonraki süreçte de başarılı çalışmalara imza atacağına inandığımız Sayın Çavuşoğlu’na başarılar diliyorum” dedi.