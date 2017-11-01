Çavuşoğlu: Golf popüler olacak

Haber: Alper KUTAY

REGNUM Carya Golf Kulübü'nde düzenlenecek turnuvada, geçen yıl Rio'da Olimpiyat madalyası kazanan Justin Rose ve gümüş madalya alan Henrik Stenson da yer alıyor. Basın toplantısına Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu da katıldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bu turnuva sayesinde golf sporunun Türkiye'de popüler hale geldiğini belirterek, "Hükümetimiz ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bu organizasyona başından beri destek veriyor. Golf sporunu desteklemeye de devam edeceğiz. Ancak bu türlü organizasyonlara sadece hükümetin veya devletin destek vermesi yeterli değil. Sponsorların da bunda büyük önemi var. Kendilerine teşekkür ediyorum" dedi. Bakan Çavuşoğlu, bu organizasyonun önümüzdeki yıl bir başka golf kulübünde devam edebileceğini belirterek, Antalya'da çok iyi sporcuları ağırlamaktan memnunluk duyduğunu sözlerine ekledi.