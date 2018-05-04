Çavuşoğlu Gazipaşa'ya geldi

BAKAN Çavuşoğlu saat 15.30'da Alanya'ya gelerek Alanya Adliyesi ek hizmet binası inşaatında inceleme yapacak. Buradan Ak Parti İlçe Teşkilatı'nın çevreyolu üzerindeki yeni hizmet binası inşaatını da inceleyecek olan Bakan Çavuşoğlu, saat 16.00'da Alanya Kültür Merkezi'ndeki Turizm Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na, saat 18.00'de ise Sosyal Güvenlik Kurumu hizmet binası açılışına katılacak. Her iki program da Alanya'nın yeni nesil kanalı Dim TV'den (dimtv.tv) naklen yayınlanacak.
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