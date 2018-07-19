Çavuşoğlu: Filistin halkının yanındayız

Haber: Alper KUTAY

ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail Meclisi’nde dün onaylanan "Yahudi Ulus Devleti" yasasına tepki gösterdi. Bakan Çavuşoğlu, "İsrail Parlamentosu’nda dün kabul edilen Yahudi Ulus Devleti Yasası, evrensel hukuk ilkelerini ayaklar altına almakta ve İsrail vatandaşı Filistinlilerin haklarını hiçe saymaktadır” dedi. Yasada İsrail’in işgal altında tuttuğu Kudüs’ün başkent olarak ilan edilmesinin uluslararası toplum bakımından "yok hükmünde" olduğuna işaret eden Bakan Çavuşoğlu, "Aynı yasada Birleşmiş Milletler (BM) kararlarıyla hukuk dışılığı defaten tescillenmiş yerleşimlerin teşvik edilmesi ise asla kabul edilemez. Yasada kendi kaderini tayin hakkının sadece Yahudilere yönelik bir hak olarak tanımlanması ise çağ dışı ve ayrımcı bir zihniyetin ürünüdür. İsrail hükümeti tarafından Filistin’de sürdürülen işgale ve hukuk dışı uygulamalara kılıf bulunmasını ve iki devletli çözüm vizyonunun ortadan kaldırılmasını amaçlayan söz konusu yasaya uluslararası toplum tarafından da gerekli tepki gösterilmelidir” diye konuştu.