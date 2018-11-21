Çavuşoğlu: ‘FETÖ konusunda ABD ne istediğimizi biliyor’

Haber: Alper KUTAY

ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile görüşmesinin ardından Washington'daki büyükelçilik rezidansında basın mensuplarıyla bir araya geldi. ABD'deki temasları hakkında bilgi veren Bakan Çavuşoğlu, "Mike Pompeo ile yaptığımız görüşmede ilişkilerimizi nasıl daha ileri götürebiliriz, nasıl normalleştiririz, beklentilerimiz ne, bunları konuştuk. Bunlardan iki tanesi FETÖ ve ABD'nin Suriye'de YPG ile işbirliğidir. Bu konudaki endişelerimizin yanında neler yapılması gerektiğini, Münbiç yol haritasının uygulanması gerektiğini konuştuk. Aynı zamanda bu yol haritası sadece Münbiç ile ilgili değil, Fırat'ın doğusu, Suriye'nin kuzeyinin de istikrara kavuşturulması ile ilgili olduğu için bir taraftan Münbiç yol haritasını uygularken diğer taraftan da ne yapacağımızı konuşmaya başlamamız gerekiyor. Bunları değerlendirdik" dedi. FETÖ konusunda ise Bakan Çavuşoğlu, "FETÖ konusunda beklentilerimizi zaten ABD biliyor. En son Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Trump ile telefonda görüşürken ABD'den iadesini istediğimiz kişilerin listesini de rica etmişti. O listeyi hem Bolton'a hem Pompeo'ya vermiş olduk. FETÖ konusunda FBI'ın başlattığı soruşturmayı biz memnuniyetle karşılıyoruz. Bu konuda da her türlü işbirliğini de yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.