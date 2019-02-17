Çavuşoğlu Elmalı halkıyla buluştu

ANTALYA’DA temaslarını sürdüren Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Elmalı ilçesinde, Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır Kültür Merkezi’nde Ak Parti İlçe Teşkilatı toplantısına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile girdi maliyetlerinin yükseldiğini görüştüklerini ifade eden Bakan Çavuşoğlu, “Gübre ve ilaçtaki maliyetlerin döviz kurundaki dalgalanmasını fırsat bilenlerin ürünleri fahiş fiyata çıkardığını, döviz kurunda düşme olmasına rağmen fiyatları çıkardıklarını, indirim yapmadığını ve daha da arttırdığını görüyoruz. Nasıl Ankara’da, İstanbul’da tüketicinin kazıklanmaması için tedbirler aldıysak, çiftçinin de üzerindeki yükü almak için devletimiz gerekeni yapacaktır. Çiftçimize 17 yıldır hayvancılıktan arıcılığa, etten süte, mazottan ürün desteğine kadar çiftçimize çok büyük destek verdik. Rantçıların da çiftçimizi ezmesine müsaade etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı. Cumhur İttifakı’nın 31 Mart 2019’a kadar değil, mezara kadar devam edeceğini bildiren Bakan Çavuşoğlu, ittifakın milletin ve ülkenin bekası olduğunu kaydetti. Bakan Çavuşoğlu, “Bize de sorumluluklar düşüyor. Bu seçim öncesinde sizin anlatabileceğiniz çok şey var. Hiçbir eziklik duymadan göğsünüzü gere gere Elmalı’da yapılmayan hizmetlerin yapıldığını anlatacaksınız” diye konuştu.



Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2019, 23:50