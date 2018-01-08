Çavuşoğlu Bulgar konuğunu İstanbul'da ağırladı

Haber: Alper KUTAY
ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Yıldırım, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'un katılımıyla düzenlenen "Demir Kilise" olarak bilinen Sveti Stefan Kilisesi'nin açılışı dolayısıyla İstanbul'a gelen Bulgaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ekaterina Zaharieva ile görüştü. Görüşmeye ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bakan Çavuşoğlu, "Komşumuz Bulgaristan'ın Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ekaterina Zaharieva ile görüşmemizde, Türkiye-Bulgaristan ilişkilerindeki güncel gelişmelerin yanı sıra, ortak gündemimizdeki bölgesel konuları ele aldık" ifadesini kullandı.
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