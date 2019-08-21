Çavuşoğlu: ‘Belediyelerin görevi refahı yükseltmektir’

Alper Kutay

TÜRKİYE Belediyeler Birliği ev sahipliğinde gerçekleşen programa Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı. Bakan Çavuşoğlu, dünyadaki gelişmeler karşısında yerel yönetimlerin sorumluluğunun arttığını ifade ederek, “Yerel yönetimlerin birinci sorumluluğu kendi şehrinde yaşayan insanların yaşam kalitesini artırmaktır. Bunu yapabilmek için başta şehrin ekonomik olarak kalkınması ve spor faaliyetlerinin şehir içinde hiçbir engele takılmadan yapılabilmesinin altyapısının oluşmasıdır. Avrupa Hareketlilik Haftası farkındalık oluşturmak için anlamlıdır. Türkiye olarak bu etkinliğin içinde olmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi. Dışişleri Bakanlığı olarak yerel yönetimlerin çalışmalarına destek olacaklarını kaydeden Bakan Çavuşoğlu, “Belediyelerin bugünkü dünyada sorumluluklarının daha arttığını görüyoruz. Diplomaside belediyelerin faaliyetlerini çok önemli görüyoruz. Özellikle kardeş şehir ilişkileri ve bu ilişkiler çerçevesinde karşılıklı yapılan görüşmeler ve ortak etkinliklerin kamu diplomasisi bakımından çok faydasını görüyoruz. Bu tüm faaliyetleri Dışişleri Bakanlığı olarak desteklemeye devam edeceğiz” diye konuştu.