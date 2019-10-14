Çavuşoğlu: ‘Barış Pınarı Harekatı bölgeye huzur getirecek’

AZERBAYCAN’IN başkenti Bakü’de bugün yapılacak Türk Dili Konuşan Ülkeler 7. Zirvesi çerçevesinde Konseye üye ülkelerin Dışişleri Bakanları Toplantısı gerçekleştirildi. Bakan Çavuşoğlu toplantıdan önce Kazakistan Dışişleri Bakanı Muhtar Tilevberdi ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov ile bir araya geldi. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov’un ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kazakistan Dışişleri Bakanı Muhtar Tilevberdi, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Erlan Abdıldayev, Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov ve Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev katıldı. Toplantıda Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto da gözlemci olarak hazır bulundu.

‘TÜRKİYE’NİN HEDEFİ TERÖR ÖRGÜTÜ’

Bakü’de bugün yapılacak Türk Dili Konuşan Ülkeler 7. Zirvesi’ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev katılacak. Bakan Çavuşoğlu, Barış Pınarı Harekatı'na yönelik Türk Dili Konuşan Ülkeler 7. Zirvesi’nde gerçekleştirdiği konuşmasında, “Burada sadece terör örgütü hedef alınıyor ve sivil kayıpların, sivil yaralanmaların en aza indirilmesi ve bunun engellenmesini öncelik haline getiren bir yaklaşım gerçekleştirilmekte" dedi.



‘ABD DOST VE MÜTTEFİK OLAMIYOR’

ABD ile Güvenli bölge oluşturulmaya çalışıldığını ancak başarılı olunamadığını kaydeden Bakan Çavuşoğlu, "Bizim hedeflerimiz açık. Güvenliğimize yönelik terör tehdidinin elimine edilmesi, Suriye’nin toprak bütünlüğünü korumak ve bunu sağlamak. YPG’nin buradaki ayrılıkçı gündemini engellemek ve bunlarla birlikte barışçıl ve güvenli bölgenin oluşturulması. Sadece Türkiye için değil ilgili olan herkes için, Budapeşte için de diğer ülkeler için de önemli olan bir güvenli bölgenin oluşturulması” ifadelerini kullandı.

‘HAREKAT İLE BÖLGEYE HUZUR GELECEK’

“Bu operasyon sınırlı” diyen Bakan Çavuşoğlu, “Burada sadece terör örgütü hedef alınıyor ve sivil kayıpların, sivil yaralanmaların en aza indirilmesi ve bunun engellenmesini öncelik haline getiren bir yaklaşım gerçekleştirilmekte. Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması ve bu birlik bizim için öncelik. Yine aynı şekilde Suriye halkının meşru temsili çok önemli. Bütün azınlıkların ve unsurların temsil edilebileceği bir sürecin edilmesi. Özellikle Azerbaycan ve Macaristan’a da destek açıklamalarından dolayı çok teşekkür etmek istiyorum. Bizim bu çerçevede DEAŞ ve diğer terör örgütlerine yönelik adımlarımız söz konusu. Bizler bu süreçte sadece yabancı terör unsurların gelmesi değil bu bölgede her türlü adımı atmakta kararlıyız. Yerlerinden edilmiş Suriyelilerin ve Türkiye’deki Suriyelilerin PKK/YPG ve DEAŞ’tan temizlemiş olduğumuz bölgelere dönmesini sağlama konusu bizler için hedef ve öncelik. Operasyon bölgesinde operasyon sonrasında güvenli bir şekilde insanların yaşaması gerekmekte” dedi.

TÜRK KONSEYİ İLE AİLE FOTOĞRAFI

Bakan Çavuşoğlu, temaslarda bulunmak üzere gittiği Bakü’de Türk Konseyi aile fotoğrafı çektirdi ve şeref defterini imzaladı. Bakan Çavuşoğlu ayrıca Türk Kültür ve Miras Vakfı Genel Merkezi’nin açılışına katıldı. Bakanlar kurdeleyi kestikten sonra binayı gezerek bilgi aldı.