Çavuşoğlu Avsallar'da halka seslendi: 'Yücel'i güçlendirelim'

ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yerel seçim çalışmalarının son gününde Alanya'ya gelerek hemşehrileriyle buluştu. Alanya Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Başkan Adayı Adem Murat Yücel, Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu, MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan ile birlikte Cumhur İttifakı Avsallar Seçim Ofisi’nin ziyaret etti. Ziyaret sırasında partililer Bakan Çavuşoğlu ve beraberindeki heyeti coşkuyla karşıladı.



"Bu seçim Alanyamız için Antalyamız için çok önemli"

Cumhur İttifakı partilerine mensup arkadaşlarının 3 aydır aralıksız çalıştığını aktaran Çavuşoğlu, "Arkadaşlarımız yaklaşık 3 aydır gece gündüz çalışıyor, Alanya’da gitmedik yer bırakmadılar bir ve beraber çalıştılar. Kendilerine teşekkür ediyorum. İnşallah gayretlerimizin neticesini yarın sandıkta göreceğiz. Fırsat buldukça arkadaşlarımızın çalışmalarına destek olmaya çalıştım. Bu seçim Alanyamız için Antalya’mız için çok önemli. Belde belde, mahalle mahalle dolaşamadım maalesef. Malum görevler nedeniyle yurt dışına da çıkmak zorunda kaldık" dedi.



"Benim sizlerden ricam yarın Adem Murat Yücel'i güçlendirelim"

Avsallar'da konuşma yaptığı caddeyi sevdiğini ifade eden Çavuşoğlu, "Çünkü buranın Türkiye’nin mozaiğini oluşturuyor. Türkiye'nin her yerinden esnaf arkadaşlarımız burada kardeşçe yaşıyorlar. Bu yıl turizm yılı geçen yıldan daha iyi olacak o yüzden de hedeflerimizi yeniledik. 50 milyon turist 50 milyar dolar dedik. Buna yaklaştık ve hedefimizi revize ettik. 70 milyon turist, 70 milyar dolar gelir dedik. Alanya'da yollar, tüneller yaptık, yoğun kavşaklara, köprülü kavşaklar yapıldı. Çevreyolu ile yeni tüneller ve köprüler ile vatandaşlarımız turistler rahat etsin istiyoruz. Burdur-Antalya-Alanya otobanında ihalesini yapıyoruz. Aynı şekilde raylı sistem, doğal sözü verdik onları da getireceğiz. Hiçbir ilçede olmayan iki üniversite ilçemizde var. Sizlerin sayesinde Alanya'yı ilklerin kenti yaptık. 5 yıldır Alanya'ya güzel yatırımlar yaptı. Adem Murat Yücel’in tüm projelerinin yanındayız. Gelecek projelerini de bizlere tanıttı hepsi de şehrimize ve bizlere dokunan projeler. Kendisini tebrik ediyorum. Sadece seçim zamanında değil seçildikten sonra da Cumhur İttifakı'nın belediye başkan adayıdır. Biz de Ankara'dan kendisini çok güçlü destekleyeceğiz. Benim sizlerden ricam yarın Adem Murat Yücel'i güçlendirelim" diye konuştu.



"Adaylarımız dedikodu yapmıyor, iftira atmıyor, boş konuşmuyor"

Bir siyasetçinin arkasında halkın desteği olması gerektiğine dikkat çeken Çavuşoğlu, "Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün dik durmasının önemi budur. O önce Allah'ına sonra milletine güveniyor. Aynı zamanda dış politika, sahada olduğu gibi masada da güçlüyüz, Sahadaki kazanımlarımızı diplomaside masada kaybetmiyoruz. Masaya özgüvenle oturuyoruz, müzakere ederken kırmızı çizgilerimizden taviz vermiyoruz. O masa kendisini güçlü hissettiğinizde istediğinizi daha fazla alırsınız. Biz de o masalarda milletimizin, Türk milletinin, 82 milyonun, Antalya ve Alanya'nın desteğini hissediyoruz ki o masada güçlü bir şekilde ülkemizi milletimizi hatta dış ülkelerde mazlumların ve mağdurların ümmetin hakkını sonuna kadar savunuyoruz. Arkamızda bu millet olmazsa yapamayız, ülkemiz güçlü, bağımsız olmazsa bunu yapamayız. Son 5 yılda Menderes Türel Antalya ve Alanya'ya çok iyi hizmetler yaptı. Bu hizmetin karşılığı olarak yarın Adem Murat ve Türel'e teşekkürümüzü sandıkta göstereceğiz. Hizmetlerin devamı için cumhur adayı ittifaklarını da desteklememiz gerekiyor. 2009-2014 tarihlerinde o 5 yılda Antalya’ya hiçbir şey yapılmadı. Antalya 10 yıl geriye gitti. Bu zihniyetlerin hele büyükşehir yasasıyla bunların Antalya'ya verecekleri bir şey yoktur. Antalya ve Alanya'da Türel ve Adem Murat Yücel projeleriyle konuşurken onlar boş konuşuyorlar. Onlar dedikodu yaparlar, iftira atarlar. Bu seçim boyunca adaylarımızdan Adem Murat Yücel'in rakipleriyle ilgili ben bir kelime duymadım rakipleriyle uğraştıklarını duydun mu? Adaylarımız dedikodu yapmıyor, iftira atmıyor, boş konuşmuyor" ifadelerini kullandı.



"1 milyon 800 bin ümmet var ve tüm ümmetin de umudu Türkiye'dir"

Bu seçimin önemli olduğunu ifade eden Çavuşoğlu şunları söyledi: "Çünkü kalkınma yerelden, şehirlerden başlar. İçinde yaşadığımız şehirleri emin insanlara teslim etmek bakımdan onlara bırakmak bakımdan önemli ama bu şeçimler ülkemizin geleceği için de önemlidir yani bir beka meselesidir. Beka derken karamsar tablo çizmek istemiyoruz. Evet, gerçekçi olalım, karşımızda tehditler var, tehlikeler var, terör örgütleri, hainler, bölücüler var bunlarla mücadeleye devam etmemiz lazım. Biz kesinlikle teröristlerle, bölücülerle kesinlikle halkımızı ayırıyoruz. PKK derken kesinlikle Kürt kardeşlerimizle PKK'yı ayırt ediyoruz. Çünkü o PKK, en çok zulmü Kürt kardeşlerimize yapmıştır bu cadde birçok Kürt arkadaşımız var. Bunlar vatanını milletine bağlı insanlar veya CHP'ye oy vermiş vatandaşlarımızla CHP içinde PKK cenazelerine gidenleri bir tutar mıyız? Veya İYİ partiye oy vermiş insanlarımızla PKK'nın belirlediği kişileri listesine alanları bir tutmayız. Veya milli görüş diyerek milletimizi kandırmaya çalışıyorlar. Bugün 80 den fazla PKK'yı listesine alan Saadet Partisi ve yöneticileriyle o partiye oy verenleri bir tutamayız. CHP'ye İYİ ve Saadet Partisi'ne oy vermiş vatandaşlarımızı kesinlikle eleştirmeyiz. Hatta HDP'ye iyi niyetle oy vermiş Kürt kardeşlerimiz de var. Bu insanların hepsine de terörist demiyoruz ama bir gerçek vardır ki HDP, PKK'nın doğrudan yüzde yüz kontrolündedir PKK’dan habersiz bir adım bile atamaz. Bugün o partilerin içinde Türkiye genelinde 325 kişi var. Bunların yüzde yüzünü PKK belirlemiştir. Antalya’da da CHP listesinden giren 5 kişiyi de HDP kontenjanından giren 5 kişiyi PKK belirlemiştir. Biz Kürt, Boşnak, Laz, Çerkez, Arap kökenli kardeşlerimizle ittifak yapıyoruz. Tüm gönül coğrafyasında bizimle yaşayan kardeşlerimizle teröristleri ve teröristlere destek verenleri ayırıyoruz. Yıllardır bizimle yaşayan kardeşlerimizi teröristlerle bir tutmuyoruz. Biz ittifakı bu kardeşlerimizle yaparken onlar terör örgütüyle yapıyorlar. Aramızdaki fark bu. Ülkeyi hedeflerimize ulaştırmamız lazım. Bugün biz yerimizde sayarsak gelecek hedeflerimize güçlü yürümezsek, o zaman bizlerle uğraşan çok olur. Karşımıza çıkan engelleri aşamayız. İçimize kapanık başka ülkelerin aldığı kararlar boyun eğsin, diğer ülkeler ne derse ‘tamam’ desin, hiç ses çıkarmasın, Yeni Zelanda’daki terör saldırısına, İsrail’in Golan Tepeleri'ni işgaline Kudüs'te Gazze’deki vahşete göz yumsak bizim beka sorunumuz olmaz. Bu beka yok diyenler neden böyle düşünüyor? Biz ne onların arkasında emrivaki olalım eskisi gibi olalım diyorlar. O eski güne dönmek isteyenler var. Bizim hedeflerimiz, sorumluluklarımız var. Bizim 2023 hedeflerimiz var. 2053 ve 2071 hedef ve vizyonları boşuna mı koyuyoruz. Bu tarihlere geldiğimizde güçlü devlet ve millet olmak zorundayız. Ayrıca bizim sorumluluğumuzu sadece 82 milyonla sınırlı değil, bizim sorumluluğumuz için soydaşlarımız, akrabalarımız yok mu? Bakıyoruz Türkiye hakkında insan kaynakları konusunda ders vermeye çalışıyor, ahkam kesiyor, ben soydaşlarımız hakkında konuştuğumuzda iç işlerimize karışıyor diyorlar. Tabi konuşurum. İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını uygulamazsan konuşurum. Bugün dünyada mazlumlarınının tek umudu Türkiye’dir. Abartmıyorum görüyor ve yaşıyorum. Gördüğüm tüm mazlumlar bunu söylüyor. 1 milyon 800 bin ümmet var ve tüm ümmetin de umudu Türkiye'dir. Bu ülkenin bazı yöneticileri, Cumhurbaşkanını sevmiyor, çünkü kendi halkı dik duran haksızlıklara karşı çıkan ümmetin haklarını savunan bir lider istiyor. O yüzden de kıskanıyorlar." Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yerel seçim çalışmalarının son gününde Antalya’nın Alanya ilçesine gelerek hemşehrileriyle buluştu. Alanya’nın Avsallar Mahallesi’ndeki seçim ofisinde vatandaşlarla buluşan Bakan Çavuşoğlu, Cumhur İttifakı için destek istedi.



"Bu seçim Alanyamız için Antalyamız için çok önemli"

Cumhur İttifakı partilerine mensup arkadaşlarının 3 aydır aralıksız çalıştığını aktaran Çavuşoğlu, "Arkadaşlarımız yaklaşık 3 aydır gece gündüz çalışıyor, Alanya’da gitmedik yer bırakmadılar bir ve beraber çalıştılar. Kendilerine teşekkür ediyorum. İnşallah gayretlerimizin neticesini yarın sandıkta göreceğiz. Fırsat buldukça arkadaşlarımızın çalışmalarına destek olmaya çalıştım. Bu seçim Alanyamız için Antalya’mız için çok önemli. Belde belde, mahalle mahalle dolaşamadım maalesef. Malum görevler nedeniyle yurt dışına da çıkmak zorunda kaldık" dedi.



"Benim sizlerden ricam yarın Adem Murat Yücel'i güçlendirelim"

Avsallar'da konuşma yaptığı caddeyi sevdiğini ifade eden Çavuşoğlu, "Çünkü buranın Türkiye’nin mozaiğini oluşturuyor. Türkiye'nin her yerinden esnaf arkadaşlarımız burada kardeşçe yaşıyorlar. Bu yıl turizm yılı geçen yıldan daha iyi olacak o yüzden de hedeflerimizi yeniledik. 50 milyon turist 50 milyar dolar dedik. Buna yaklaştık ve hedefimizi revize ettik. 70 milyon turist, 70 milyar dolar gelir dedik. Alanya'da yollar, tüneller yaptık, yoğun kavşaklara, köprülü kavşaklar yapıldı. Çevreyolu ile yeni tüneller ve köprüler ile vatandaşlarımız turistler rahat etsin istiyoruz. Burdur-Antalya-Alanya otobanında ihalesini yapıyoruz. Aynı şekilde raylı sistem, doğal sözü verdik onları da getireceğiz. Hiçbir ilçede olmayan iki üniversite ilçemizde var. Sizlerin sayesinde Alanya'yı ilklerin kenti yaptık. 5 yıldır Alanya'ya güzel yatırımlar yaptı. Adem Murat Yücel’in tüm projelerinin yanındayız. Gelecek projelerini de bizlere tanıttı hepsi de şehrimize ve bizlere dokunan projeler. Kendisini tebrik ediyorum. Sadece seçim zamanında değil seçildikten sonra da Cumhur İttifakı'nın belediye başkan adayıdır. Biz de Ankara'dan kendisini çok güçlü destekleyeceğiz. Benim sizlerden ricam yarın Adem Murat Yücel'i güçlendirelim" diye konuştu.



"Adaylarımız dedikodu yapmıyor, iftira atmıyor, boş konuşmuyor"

Bir siyasetçinin arkasında halkın desteği olması gerektiğine dikkat çeken Çavuşoğlu, "Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün dik durmasının önemi budur. O önce Allah'ına sonra milletine güveniyor. Aynı zamanda dış politika, sahada olduğu gibi masada da güçlüyüz, Sahadaki kazanımlarımızı diplomaside masada kaybetmiyoruz. Masaya özgüvenle oturuyoruz, müzakere ederken kırmızı çizgilerimizden taviz vermiyoruz. O masa kendisini güçlü hissettiğinizde istediğinizi daha fazla alırsınız. Biz de o masalarda milletimizin, Türk milletinin, 82 milyonun, Antalya ve Alanya'nın desteğini hissediyoruz ki o masada güçlü bir şekilde ülkemizi milletimizi hatta dış ülkelerde mazlumların ve mağdurların ümmetin hakkını sonuna kadar savunuyoruz. Arkamızda bu millet olmazsa yapamayız, ülkemiz güçlü, bağımsız olmazsa bunu yapamayız. Son 5 yılda Menderes Türel Antalya ve Alanya'ya çok iyi hizmetler yaptı. Bu hizmetin karşılığı olarak yarın Adem Murat ve Türel'e teşekkürümüzü sandıkta göstereceğiz. Hizmetlerin devamı için cumhur adayı ittifaklarını da desteklememiz gerekiyor. 2009-2014 tarihlerinde o 5 yılda Antalya’ya hiçbir şey yapılmadı. Antalya 10 yıl geriye gitti. Bu zihniyetlerin hele büyükşehir yasasıyla bunların Antalya'ya verecekleri bir şey yoktur. Antalya ve Alanya'da Türel ve Adem Murat Yücel projeleriyle konuşurken onlar boş konuşuyorlar. Onlar dedikodu yaparlar, iftira atarlar. Bu seçim boyunca adaylarımızdan Adem Murat Yücel'in rakipleriyle ilgili ben bir kelime duymadım rakipleriyle uğraştıklarını duydun mu? Adaylarımız dedikodu yapmıyor, iftira atmıyor, boş konuşmuyor" ifadelerini kullandı.



"1 milyon 800 bin ümmet var ve tüm ümmetin de umudu Türkiye'dir"

Bu seçimin önemli olduğunu ifade eden Çavuşoğlu şunları söyledi: "Çünkü kalkınma yerelden, şehirlerden başlar. İçinde yaşadığımız şehirleri emin insanlara teslim etmek bakımdan onlara bırakmak bakımdan önemli ama bu şeçimler ülkemizin geleceği için de önemlidir yani bir beka meselesidir. Beka derken karamsar tablo çizmek istemiyoruz. Evet, gerçekçi olalım, karşımızda tehditler var, tehlikeler var, terör örgütleri, hainler, bölücüler var bunlarla mücadeleye devam etmemiz lazım. Biz kesinlikle teröristlerle, bölücülerle kesinlikle halkımızı ayırıyoruz. PKK derken kesinlikle Kürt kardeşlerimizle PKK'yı ayırt ediyoruz. Çünkü o PKK, en çok zulmü Kürt kardeşlerimize yapmıştır bu cadde birçok Kürt arkadaşımız var. Bunlar vatanını milletine bağlı insanlar veya CHP'ye oy vermiş vatandaşlarımızla CHP içinde PKK cenazelerine gidenleri bir tutar mıyız? Veya İYİ partiye oy vermiş insanlarımızla PKK'nın belirlediği kişileri listesine alanları bir tutmayız. Veya milli görüş diyerek milletimizi kandırmaya çalışıyorlar. Bugün 80 den fazla PKK'yı listesine alan Saadet Partisi ve yöneticileriyle o partiye oy verenleri bir tutamayız. CHP'ye İYİ ve Saadet Partisi'ne oy vermiş vatandaşlarımızı kesinlikle eleştirmeyiz. Hatta HDP'ye iyi niyetle oy vermiş Kürt kardeşlerimiz de var. Bu insanların hepsine de terörist demiyoruz ama bir gerçek vardır ki HDP, PKK'nın doğrudan yüzde yüz kontrolündedir PKK’dan habersiz bir adım bile atamaz. Bugün o partilerin içinde Türkiye genelinde 325 kişi var. Bunların yüzde yüzünü PKK belirlemiştir. Antalya’da da CHP listesinden giren 5 kişiyi de HDP kontenjanından giren 5 kişiyi PKK belirlemiştir. Biz Kürt, Boşnak, Laz, Çerkez, Arap kökenli kardeşlerimizle ittifak yapıyoruz. Tüm gönül coğrafyasında bizimle yaşayan kardeşlerimizle teröristleri ve teröristlere destek verenleri ayırıyoruz. Yıllardır bizimle yaşayan kardeşlerimizi teröristlerle bir tutmuyoruz. Biz ittifakı bu kardeşlerimizle yaparken onlar terör örgütüyle yapıyorlar. Aramızdaki fark bu. Ülkeyi hedeflerimize ulaştırmamız lazım. Bugün biz yerimizde sayarsak gelecek hedeflerimize güçlü yürümezsek, o zaman bizlerle uğraşan çok olur. Karşımıza çıkan engelleri aşamayız. İçimize kapanık başka ülkelerin aldığı kararlar boyun eğsin, diğer ülkeler ne derse ‘tamam’ desin, hiç ses çıkarmasın, Yeni Zelanda’daki terör saldırısına, İsrail’in Golan Tepeleri'ni işgaline Kudüs'te Gazze’deki vahşete göz yumsak bizim beka sorunumuz olmaz. Bu beka yok diyenler neden böyle düşünüyor? Biz ne onların arkasında emrivaki olalım eskisi gibi olalım diyorlar. O eski güne dönmek isteyenler var. Bizim hedeflerimiz, sorumluluklarımız var. Bizim 2023 hedeflerimiz var. 2053 ve 2071 hedef ve vizyonları boşuna mı koyuyoruz. Bu tarihlere geldiğimizde güçlü devlet ve millet olmak zorundayız. Ayrıca bizim sorumluluğumuzu sadece 82 milyonla sınırlı değil, bizim sorumluluğumuz için soydaşlarımız, akrabalarımız yok mu? Bakıyoruz Türkiye hakkında insan kaynakları konusunda ders vermeye çalışıyor, ahkam kesiyor, ben soydaşlarımız hakkında konuştuğumuzda iç işlerimize karışıyor diyorlar. Tabi konuşurum. İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını uygulamazsan konuşurum. Bugün dünyada mazlumlarınının tek umudu Türkiye’dir. Abartmıyorum görüyor ve yaşıyorum. Gördüğüm tüm mazlumlar bunu söylüyor. 1 milyon 800 bin ümmet var ve tüm ümmetin de umudu Türkiye'dir. Bu ülkenin bazı yöneticileri, Cumhurbaşkanını sevmiyor, çünkü kendi halkı dik duran haksızlıklara karşı çıkan ümmetin haklarını savunan bir lider istiyor. O yüzden de kıskanıyorlar."

Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2019, 15:19