Çavuşoğlu Alanya'ya gelebilir

Haber: Alper KUTAY

ALANYALI Dışişleri Bakanı ve AKP Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu'nun, 2 Şubat 2012'de akciğer rahatsızlığı sonucu hayatını kaybeden annesi Fatma Çavuşoğlu adına babası Osman Çavuşoğlu'nun düzenlediği mevlit duası için 22 Temmuz Cumartesi günü (bugün) doğup büyüdüğü Söbüçimen Yaylası'na gelme ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi. Bir dönem, kapanan Türkler Belediyesi'nin başkanlığını da yapan Osman Çavuşoğlu'nun, aile bireylerinin yanı sıra Söbüçimen sakinleri ile Alanya'daki bazı dostlarını da mevlide davet ettiği öğrenildi. Bakan Çavuşoğlu'nun Başbakanlık Danışmanı olan kardeşi Hayri Çavuşoğlu, "Bakan Bey önümüzdeki Pazar günü Sayın Cumhurbaşkanı ile Suudi Arabistan'a gidecek. Gelme ihtimali yüksek ama programı yoğun olduğu için şu an için net bir durum yok" dedi.