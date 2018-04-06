Çavuşoğlu Alanya'da adının verildiği okulda öğrencilerle buluştu

Haber: Alper KUTAY

ZİYARETLER serisine doğup büyüdüğü Türkler Mahallesi'ndeki adını taşıyan Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisesi’nden başlayan Bakan Çavuşoğlu'nu burada Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, Emniyet Müdürü Haşim Çakmaklı, Jandarma Komutanı Serkan Akbaba, Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu, Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, işadamları Ahmet ve Şükrü Çavuşoğlu ile çok sayıda partili karşıladı. Okul öğrencilerinin Gesi Bağları türkü performansıyla karşılanan Bakan Çavuşoğlu, bir süre türküye eşlik etti. Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er ve Okul Müdürü Taner Yıldırım’ın plaket ve hediye takdimlerinin ardından Bakan Çavuşoğlu, okulun spor salonuna yöneldi. Burada voleybol ve basketbol oynayan Bakan Çavuşoğlu, öğrencilerden büyük alkış topladı. Spor Lisesi’nin yanındaki Türkler Sosyal Bilimler Lisesi’ne de uğrayan Bakan Çavuşoğlu, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.



ANNESİNİ MEZARINI ZİYARET ETTİ

Buradan Spor Lisesi’ne dönen Bakan Çavuşoğlu, okul bahçesine zeytin fidanı dikti. Zeytin Dalı Harekatı’na gönderme yapan Bakan Çavuşoğlu, “Buradan tüm kahramanlarımıza selam olsun” dedi. İlkokul döneminde Eğitim gördüğü ve şu an Aynur Hasan Sipahioğlu İlkokulu adını alan Türkler İlkokulu'na da gitmeyi ihmal etmeyen Bakan Çavuşoğlu, okuduğu sınıfı inceleyip anılarını tazeledi. Bakan Çavuşoğlu, eşine okul yıllarını anlattı. Ardından önce eşi, ardından kendisi de burada eğitim gören ağabeyi Hasan Çavuşoğlu ve Ahmet Çavuşoğlu ile birlikte fotoğraf çektirdi. Bakan Çavuşoğlu, Türkler Mezarlığı'na da uğrayarak merhume annesi Fatma Çavuşoğlu'nun mezarında dua etti. Bakan Çavuşoğlu, cuma namazını Şekerhane Mahallesi’ndeki Yeni Cami’de kıldı.

