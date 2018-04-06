Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alanya - Antalya Hava Durumu - 7 Nisan 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Kahvaltı yaparak kilo verin!
Kahvaltı yaparak kilo verin!
Twitter 1 milyondan fazla hesabı kapattı
Twitter 1 milyondan fazla hesabı...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 6 Nisan 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...

Çavuşoğlu Alanya'da adının verildiği okulda öğrencilerle buluştu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bir dizi ziyaret için dün eşi Hülya Çavuşoğlu ile birlikte Alanya’ya geldi 

Çavuşoğlu Alanya'da adının verildiği okulda öğrencilerle buluştu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bir dizi ziyaret için dün eşi Hülya Çavuşoğlu ile birlikte Alanya’ya geldi 

06 Nisan 2018 Cuma 17:27
Çavuşoğlu Alanya'da adının verildiği okulda öğrencilerle buluştu
banner404

Haber: Alper KUTAY

ZİYARETLER serisine doğup büyüdüğü Türkler Mahallesi'ndeki adını taşıyan Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisesi’nden başlayan Bakan Çavuşoğlu'nu burada Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, Emniyet Müdürü Haşim Çakmaklı, Jandarma Komutanı Serkan Akbaba, Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu, Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, işadamları Ahmet ve Şükrü Çavuşoğlu ile çok sayıda partili karşıladı. Okul öğrencilerinin Gesi Bağları türkü performansıyla karşılanan Bakan Çavuşoğlu, bir süre türküye eşlik etti. Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er ve Okul Müdürü Taner Yıldırım’ın plaket ve hediye takdimlerinin ardından Bakan Çavuşoğlu, okulun spor salonuna yöneldi. Burada voleybol ve basketbol oynayan Bakan Çavuşoğlu, öğrencilerden büyük alkış topladı. Spor Lisesi’nin yanındaki Türkler Sosyal Bilimler Lisesi’ne de uğrayan Bakan Çavuşoğlu, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.


ANNESİNİ MEZARINI ZİYARET ETTİ
Buradan Spor Lisesi’ne dönen Bakan Çavuşoğlu, okul bahçesine zeytin fidanı dikti. Zeytin Dalı Harekatı’na gönderme yapan Bakan Çavuşoğlu, “Buradan tüm kahramanlarımıza selam olsun” dedi. İlkokul döneminde Eğitim gördüğü ve şu an Aynur Hasan Sipahioğlu İlkokulu adını alan Türkler İlkokulu'na da gitmeyi ihmal etmeyen Bakan Çavuşoğlu, okuduğu sınıfı inceleyip anılarını tazeledi. Bakan Çavuşoğlu, eşine okul yıllarını anlattı. Ardından önce eşi, ardından kendisi de burada eğitim gören ağabeyi Hasan Çavuşoğlu ve Ahmet Çavuşoğlu ile birlikte fotoğraf çektirdi. Bakan Çavuşoğlu, Türkler Mezarlığı'na da uğrayarak merhume annesi Fatma Çavuşoğlu'nun mezarında dua etti. Bakan Çavuşoğlu, cuma namazını Şekerhane Mahallesi’ndeki Yeni Cami’de kıldı.
 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 06.04.2018 17:37
Anahtar Kelimeler:
Hülya ÇavuşoğluSpor LisesiAlanyaMevlüt Çavuşoğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çavuşoğlu'ndan ALTSO Başkanı Şahin'e övgü
Çavuşoğlu'ndan ALTSO Başkanı Şahin'e övgü
"İstifa edecek" denen Mehmet Şimşek'in eşinden dikkat çeken tweet
"İstifa edecek" denen Mehmet Şimşek'in eşinden dikkat çeken tweet
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kanun onayı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kanun onayı!

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim