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Çavuşoğlu, Ak Parti Gençlik Kolları seçimleri için Alanya'ya geliyor

Alanyalı Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ak Parti Gençlik Kolları seçimleri için bugün Alanya'ya geliyor

Çavuşoğlu, Ak Parti Gençlik Kolları seçimleri için Alanya'ya geliyor

Alanyalı Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ak Parti Gençlik Kolları seçimleri için bugün Alanya'ya geliyor

23 Aralık 2017 Cumartesi 00:05
Çavuşoğlu, Ak Parti Gençlik Kolları seçimleri için Alanya'ya geliyor
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Haber: Alper KUTAY

ADALET ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) Alanya İlçe Teşkilatı 5. Olağan Gençlik Kolları Kongresi bugün saat 14.30'da Alanya Kültür Merkezi'nde başlayacak. Geçtiğimiz günlerde Ankara'da Ak Parti Genel Merkezi'nde yapılan görüşmeler ve mülakat sonucu Yılmaz İçmen isminde karar kılınmıştı. İçmen'in tek aday ve tek liste halinde kongreye gitmesi bekleniyor. Gençlere önem veren Ak Parti Alanya İlçe Teşkilatı'nın büyük bir organizasyonla kongreyi gerçekleştirmesi öngörülüyor. Bugün gerçekleşecek kongreye başta Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu olmak üzere; Ak Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, İbrahim Aydın, Gökçen Özdoğan Enç ve Hüseyin Samani, İl Başkanı Rıza Sümer, İlçe Başkanı Mustafa Toklu, İl Gençlik Kolları Başkanı Ömer Akbaş ve yüzlerce partilinin katılacağı öğrenildi. Kongre öncesi Yeni Alanya'ya konuşan Yılmaz İçmen, “Mustafa Toklu ile başlayan yeni dinamizmi aynı heyecanla, aynı birlik ve beraberlikle gençlik kollarında da devam ettireceğiz. Alanya Kültür Merkezi’nde yapılacak kongreye tüm gençleri ve Alanya halkını bekliyoruz. Alanya’nın doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine Alanya gençliğini nasıl kalkındırabiliriz, nasıl fayda sağlayabiliriz, bu sorulara yanıt bulmak için işbaşına geleceğiz" dedi. 38 kişilik bir liste oluşturduklarını söyleyen İçmen, “Kucaklayıcı, birlik beraberliğimizi bozmayacak, Alanya gençliğine fayda sağlayabilecek arkadaşlarımızı yönetimde tutmak istiyoruz. Yönetimi oluşturduktan sonra durmadan ve yorulmadan hizmet edeceğiz" diye konuştu.

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Son Güncelleme: 23.12.2017 16:03
Anahtar Kelimeler:
AlanyaAK Parti Gençlik KollarıÇavuşoğluAlanyalı Dışişleri Bakanı
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