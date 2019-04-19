Çavuşoğlu: ABD'ye ortak komisyon kurma teklifi sunduk

Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, F-35 ve S-400'lerle ilgili olarak, "ABD'ye ortak komisyon kurma teklifi sunduk" dedi.

Çavuşoğlu: ABD'ye ortak komisyon kurma teklifi sunduk
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TÜRKİYE-Polonya-Romanya Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı Dışişleri Bakanlığı’nda gerçekleştirildi. Toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Romanya Dışişleri Bakanı Teodor Melescanu (solda) ve Polonya Dışişleri Bakanı Jacek Czaputowicz katıldı.

Mevkidaşlarıyla ortak basın toplantısında konuşan Çavuşoğlu, "NATO'nun (S-400 konusunda) endişelerini dikkate almamız lazım. Türkiye'nin dikkate almadığını söylemek doğru değil. Her zaman hassasız" ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

- Suriye'den çekilme kararı dahil birçok kurumlarından çelişkili açıklamalar geliyor. ABD'ye ortak komisyon kurma teklifi sunduk. 

- S-400'ün başından beri bizim kontrolümüzde olması için çok dikkatli davranıyoruz. S-400 Türkiye'de olursa F-35'lerin sistemine girerse iddiasını biz doğru bulmuyoruz.

- Müttefiklerimiz şunu çok iyi anlamalı, bizim bir hava savunma sistemine ihtiyacımız var. 

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