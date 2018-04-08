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Çavuşoğlu ABD'ye makaleyle mesaj verdi

Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun "Zeytin Dalı Harekatı'nın Anlamı" başlıklı makalesi Foreign Policy Dergisi'nde yayımlandı

Çavuşoğlu ABD'ye makaleyle mesaj verdi

Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun "Zeytin Dalı Harekatı'nın Anlamı" başlıklı makalesi Foreign Policy Dergisi'nde yayımlandı

08 Nisan 2018 Pazar 23:46
Çavuşoğlu ABD'ye makaleyle mesaj verdi
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Haber: Alper KUTAY

ABD ile uyuşmazlık noktalarından birisinin Washington yönetiminin PKK/YPG'yi birer nefer olarak silahlandırma politikası olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, "ABD, kendi değerleri ve teröristlerin ana hedeflerinden olan Türkiye ile 66 yıllık müttefikliğine rağmen teröristlerle bir ittifak oluşturmaya karar vererek tüm eleştirmen ve muhaliflerinin ekmeğine yağ sürmüştür" ifadelerini kullandı. Ortadoğu'daki kasvetli manzaranın barışın ulaşılabilir olduğu gerçeğini gölgelememesi ve barışın sağlanmasının esas temelinin, devletlerin toprak bütünlüğünün korunması olması gerektiğine değinen Bakan Çavuşoğlu "Bu, başkalarını feda etme pahasına ve dış güçlerin desteğiyle yalnızca distopyalarını sürdürmek üzere var olan, DEAŞ ve PKK/YPG teröristleri de dahil olmak üzere, tüm güçlere karşı çıkmak demektir. Bu örgütlerin bitmek bilmeyen katliam vizyonuna karşı gelinmeli ve bu vizyon mağlup edilmelidir" değerlendirmesinde bulundu.
 

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Anahtar Kelimeler:
Alanyalı Dışişleri BakanıMevlüt Çavuşoğlu
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