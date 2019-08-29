‘Çatı aslanı’ Alanya'da: Başarı öyküsünü Dim TV’ye anlattı

MALATYA'NIN Doğanşehir ilçesinde maddi ve fiziki yetersizliklerden ötürü evinin çatısında kendi imkanlarıyla spor yapan namı-diğer 'Çatı Aslanı' Sabri İliş başarı öyküsüyle görenleri kendisine hayran bırakıyor. İliş, şimdilerde kazandığı paranın çatı katında yaptığı antrenmanlara borçlu olduğunu ifade ederken, gençlere de “Zamanınızı boşa harcamayan. Her ne durumda olursanız olun, spor yapın” diyerek telkinde bulunuyor.

‘SPOR BENİM İÇİN BİR TUTKUYDU’

Bir evin çatısında başlayıp, eğitmenliğe uzanan hikayesini anlatan Çatı Aslanı “Gündüzleri tarlada çalışıyordum. Geceleri de çatıya çıkarak spor yapıyordum. Geceleri çok soğuk olurdu ama ona rağmen sporu bırakmadım. Yılmadım. Yazları da çok sıcak oluyordu. Lakin spor benim için bir tutkuydu. Naim Süleymanoğlu’na özenerek spora başladım. Mekanı cennet olsun. Sağa sola takılmazdım. Varım yoğum spordu. Kendi çabalarımla bu noktaya geldim” ifadelerini kullandı.

‘ACUN’DAN HABER BEKLİYORUM’

Başarı öyküsünün medya patronu Acun Ilıcalı’nın da dikkatini çektiğini ve Ilıcalı’nın kendisiyle iletişim kuracağı günü beklediğini ifade eden İliş “Acun Ilıcalı videomu izlemiş çok beğenmiş. En yakın zamanda davet edeceğini söyledi. Ben de onu bekliyorum” dedi.

‘ARKADAŞLARIM UYGUN GÖRDÜ’

İliş lakabını arkadaşlarının verdiğini belirterek “Serüvenim çatıda başladığı için lakabım ‘Çatı aslanı’ oldu. Hiçbir spor salonuna gitmeden kendi yaptığım ekipmanlarla bu noktaya geldiğim için bu lakabı uygun gördü arkadaşlarım” şeklinde konuştu.

ÇATI ASLANI’NIN ALANYA YOLCULUĞU

İliş şimdilerde Alanya’nın en güzel otellerinden biri olan Alaiye Resort Otel’de spor eğitmeni olarak görev yapıyor. Alanya’ya nasıl geldiğini de anlatan İliş “Alanya’ya bir tanıdık vesilesiyle geldim. O çağırdı. Burada müdürler beni denediler. Birkaç haftalık bir deneme sürecinin sonunda başarılı oldum ve resmen çalışmaya başladım” ifadelerini kullandı.

‘GURULU VE GERÇEKTEN MUTLUYUM’

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde bulunan bir evin çatı katında başlayan hikayesini anlattıktan sonra neler hissettiğinin sorulması üzerine ise İliş’in ağzından şu cümleler dökülüyor: “Geldiğim noktadan geri dönüp baktığımda büyük bir mutluluk hissediyorum. En temel amacım gençleri yetiştirmek ve Milli Takıma kazandırmak.”

‘VAKTİNİZİ BOŞA GEÇİRMEYİN’

Çatı Aslanı’nın gençlere tavsiyesi ise mutlak surette spor yapmaları. İliş konuşmasının sonunda gençlere seslenerek "Ellerinizde çok imkan var değerlendirin. Vaktinizi boşa harcamayın. Şimdi her köşede bir spor salonu var. Benim hiçbir şeyim yoktu. Ama yılmadım, çalıştım. Lastik ayakkabılarla ve yamalı elbiselerle büyüdüm. Ama şimdi Allah'a hamd olsun. O zamanki azmim sayesinde şimdi para kazanıyorum" şeklinde konuştu.